ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ: ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ - VICE PRESIDENT ELECTION

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ । ପ୍ରସ୍ତାବକ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।

NDA VP CANDIDATE RADHAKRISHNAN
NDA VP CANDIDATE RADHAKRISHNAN (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2025 at 12:52 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 2:56 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ । NDA ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସଂସଦ ଭବନରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି । ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ନାମାଙ୍କନ ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜନାଥ ସିଂହ, ଅମିତ ଶାହ, ଜେପି ନଡ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ । 4 ସେଟ୍‌ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ।

ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାମାଙ୍କନ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । NDA ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ । ସେପଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ।

ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA) ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଆଜି ବୁଧବାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥଛନ୍ତି । ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ NDA ନେତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଥିଲେ । ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର 4 ସେଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍‌ରେ 20 ଜଣ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଏବଂ 20 ଜଣ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିଲା । ପ୍ରଥମ ସେଟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ବାକି ସେଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଏନଡିଏ ନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ । ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ । ସଂସଦ ଭବନରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କ ସମେତ ଏନଡିଏର ପ୍ରାୟ 160 ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ଏନଡିଏ - CP RADHAKRISHNAN

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜୋଶୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏନଡିଏ ନେତାଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ସମୟରେ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଆଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ " ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସଂଯୋଗ" ଥିବା ନେତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ।

ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟାପକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ୟାରିଅର ରହିଛି । ସେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ସଂସଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସଂସଦରେ NDAର ସଂଖ୍ୟାରେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ଏନଡିଏ - CP RADHAKRISHNAN

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜୋଶୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏନଡିଏ ନେତାଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ସମୟରେ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଆଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ " ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସଂଯୋଗ" ଥିବା ନେତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ।

ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟାପକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ୟାରିଅର ରହିଛି । ସେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ସଂସଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସଂସଦରେ NDAର ସଂଖ୍ୟାରେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

