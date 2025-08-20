ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ । NDA ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସଂସଦ ଭବନରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି । ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ନାମାଙ୍କନ ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜନାଥ ସିଂହ, ଅମିତ ଶାହ, ଜେପି ନଡ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ । 4 ସେଟ୍ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ।
ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାମାଙ୍କନ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । NDA ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ । ସେପଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ।
Along with Ministers, Party colleagues and NDA leaders, accompanied Thiru CP Radhakrishnan as he filed his nomination for the post of Vice President of India. The NDA family is confident that he will be an outstanding VP and will enrich our journey towards national progress.… pic.twitter.com/yS4MUnkEQ8— Narendra Modi (@narendramodi) August 20, 2025
ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA) ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଆଜି ବୁଧବାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥଛନ୍ତି । ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ NDA ନେତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଥିଲେ । ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର 4 ସେଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ରେ 20 ଜଣ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଏବଂ 20 ଜଣ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିଲା । ପ୍ରଥମ ସେଟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ବାକି ସେଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଏନଡିଏ ନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ । ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ । ସଂସଦ ଭବନରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କ ସମେତ ଏନଡିଏର ପ୍ରାୟ 160 ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
NDA candidate for Vice President post, C.P. Radhakrishnan files his nomination in the presence of PM Narendra Modi. pic.twitter.com/klsIOdPx3J— ANI (@ANI) August 20, 2025
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜୋଶୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏନଡିଏ ନେତାଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ସମୟରେ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଆଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ " ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସଂଯୋଗ" ଥିବା ନେତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ।
#WATCH | Delhi: BJP MP Dinesh Sharma says, " ... i believe that people have respect in their hearts for nda candidate c.p. radhakrishnan for the vice president post. people expect transparency from him..." https://t.co/Kl1e7I4xfw pic.twitter.com/9Pj2UdKzB0— ANI (@ANI) August 20, 2025
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟାପକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ୟାରିଅର ରହିଛି । ସେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ସଂସଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସଂସଦରେ NDAର ସଂଖ୍ୟାରେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।