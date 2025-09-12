ETV Bharat / bharat

ଭାରତର 15ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ସି.ପି. ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ

ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରମ ପୋନ୍ନୁସାମୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ସି.ପି.ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ପଦ, ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ।

C P Radhakrishnan takes oath as 15th vice president of india
C P Radhakrishnan takes oath as 15th vice president of india (Etv Bharat)
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରମ ପୋନ୍ନୁସାମୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ସି.ପି.ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସମେତ ପୂରା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ସି.ପି.ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ।

ଏହି ସମାରୋହରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାୱରଚାନ୍ଦ ଗେହଲଟ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ, ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପ୍ରଶାସକ ଗୁଲାବ ଚାନ୍ଦ କଟାରିଆ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ସନ୍ତୋଷ ଗଙ୍ଗୱାର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ଏଠି କହି ରଖିବୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଭାରତର 15ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ 452 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ 300 ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୭୮୧ ଜଣ ଭୋଟର ଅର୍ଥାତ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୬୭ ଜଣ ଭୋଟର ମତଦାନ କରିଥିଲେ । ମୋଟ ଭୋଟଦାନ ୯୮.୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଏଥିରୁ ୧୫ଟି କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏନଡିଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯେତିକି ଭୋଟ ପଡିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ତାଠାରୁ ୧୪ଟି ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଶିବିରରୁ ଏହି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ସି.ପି.ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ହେଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁର ତୃତୀୟ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁର ଦୁଇଜଣ ଏସ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ (୧୯୫୨ ରୁ ୧୯୬୨) ଏବଂ ଆର ଭେଙ୍କଟରମନ (୧୯୮୪ ରୁ ୧୯୮୭) ଦେଶର ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ।

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

