45 ବର୍ଷ ଧରି ମସଜିଦରେ ହେଉଛି ଗଣନାୟକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବାଣ୍ଟୁଛି ସ୍ନେହ, ସଦଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା - MOSQUE HOSTS GANESHOTSAV

ସରିଯାଇଛି ଗଣେଶ ପୂଜା । ଆସିଛି ଇଦ । ର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ପାଳୁଛନ୍ତି ପର୍ବ । ଭାରତର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ବାର୍ତ୍ତା ଯେମିତି ଏହିଠାରୁ ଏମାନେ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ।

Published : September 5, 2025 at 8:55 AM IST

ମୁମ୍ବାଇ: ସରିଯାଇଛି ଗଣେଶ ପୂଜା । ଆସିଛି ଇଦ । ପୁଣି ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଛି ଏହି ଇଲାକା । ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ପାଳୁଛନ୍ତି ପର୍ବ । ଭାରତର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ବାର୍ତ୍ତା ଯେମିତି ଏହିଠାରୁ ଏମାନେ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି । 45 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠିକାର ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ଏକାଠି ହୋଇ ପାଳି ଆସୁଛନ୍ତି ଗଣେଶ ପୂଜା ଏବଂ ଇଦ । ଏ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟଖିଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ । ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସଦ୍ଭାବର ସ୍ଥଳ ଏହି ଗୋଟଖିଣ୍ଡିରେ ଯେମିତି ଭାରତର ମହାନ ପରମ୍ପରାର ଧ୍ୱଜା ଉଡୁଛି । ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଏକାଠି ପାଳିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ପୂଜା ତାହା ପୁଣି ଏକ ମସଜିଦ ଭିତରେ।

ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗଣେଣ ପୂଜା ଉତ୍ସବ । ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଉତ୍ସାହିତ । ନିକଟସ୍ଥ ମସଜିଦରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥିଲେ । କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଗାଁର ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନାର କାହାଣୀକୁ ଯେମିତି ନୂଆ ରୂପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।

କେବେଠୁ ଓ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ପ୍ରଥା

1961 ମସିହାର କଥା । ସେତେବେଳେ ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିରରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ଷାରେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି, ଗୋଟଖିଣ୍ଡିର ମୁସଲମାନ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଭାଟିଲ ମସଜିଦକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା । ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସଦ୍ଭାବନାର ପରମ୍ପରା ।

ନୂତନ ଝୁଞ୍ଜର ଗଣେଶୋତ୍ସବ ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଅଶୋକ ପାଟିଲ କହନ୍ତି ଏହି ପରମ୍ପରା 1961ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରକୃତରେ ୧୯୮୦ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମର ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ମିଳିତ ଭାବରେ ନୂତନ ଝୁଞ୍ଜାର ଗଣେଶୋତ୍ସବ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏହାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ।

ମସଜିଦରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ

ସେବେଠାରୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଣେଶପୂଜାରେ ଏହି ଗାଭାଟିଲ ମସଜିଦରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। 10 ଦିନ ଧରି ଉତ୍ସବ ଚାଲେ । ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ । ଅଶୋକ ପାଟିଲ କହନ୍ତି 'ମସଜିଦରେ ଗଣେଶୋତ୍ସବ ଏବେ ଯେମିତି ଏକ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଲଟିଛି । ଏହା ଗୋଟଖିଣ୍ଡିର ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ଏବଂ ଗଭୀର ବନ୍ଧନର ପ୍ରତୀକ' ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଏପରି ପରମ୍ପରା ଆମ ଭିତରେ ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ସଦଭାବନା ବଢାଇ ଦେଇଛି । ଦେଶରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଉଥିବାବେଳେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଏହାର ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ । ଆମେ ଏଠାରେ ଏକତା ଏବଂ ପ୍ରେମର ସହିତ ପାଳନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନର ଏକ ମଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ।'

ନୂତନ ଝୁଞ୍ଜାର ଗଣେଶ ମଣ୍ଡଳର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଇଲାହି ପଠାନ ଦୃଢ ସ୍ୱରରେ କହନ୍ତି, 'ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେବଳ ଏକାଠି ଗଣେଶୋତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ପରସ୍ପରର ପର୍ବଗୁଡ଼ିକରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।'

ପଠାନ କହନ୍ତି, 'ଆମେ ସମସ୍ତ ପର୍ବ ଏକାଠି ପାଳନ କରୁ । ଇଦ୍ ଠାରୁ ଗଣେଶ ଆରତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମଝିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବ ଏକାଠି ପାଳନ କରିଥାଉ । ଏହି ମିଳିତ ଉତ୍ସବ ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକତା ଏବଂ ଭାଇଚାରାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରେ।' କହିବାକୁ ଗଲେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏହି ଗାଁରେ ଗଣେଶୋତ୍ସବ, ଇଦ୍-ଏ-ମିଲାଦ ଆଦି ପର୍ବ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଯେମିତି ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ।

