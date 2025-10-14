ETV Bharat / bharat

ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଟଙ୍କା ବୃଷ୍ଟି; ଗଛ ଉପରୁ ବର୍ଷିଲା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ

ଗଛ ଉପରୁ ନୋଟ ବର୍ଷା ହେବା ଦେଖି ତଳେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଲ୍ଲା ମଚି ଯାଇଥିଲା । ଓକିଲଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହରେେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ ।

ପ୍ରୟାଗରାଜର ସୌରାମ୍ବ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗଛ ଉପରେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ନୋଟ୍ ବିଡା ଧରି ବସିଛି
ପ୍ରୟାଗରାଜର ସୌରାମ୍ବ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗଛ ଉପରେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ନୋଟ୍ ବିଡା ଧରି ବସିଛି (ଇଟିଭି ଭାରତ)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 14, 2025 at 4:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପ୍ରୟାଗରାଜ: ତୀର୍ଥରାଜ ପ୍ରୟାଗରାଜର ସୌରାମ୍ବ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏକ ଗଛ ଉପରୁ ଦୀର୍ଘ 20 ମିନିଟ ଧରି ବର୍ଷୁଥିଲା ନୋଟ । ସେ ପୁଣି 500 ଟଙ୍କିଆ । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ସେଠାରେ ବେଶ ଭିଡ ଜମି ଯାଇଥିଲା । ଟଙ୍କା ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ ଠେଲାପେଲା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଓକିଲଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହରେେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ ।

କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ପରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା, ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଥିବା ଗାଡି ଡିକିରେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଏକ ମାଙ୍କଡ ନେଇ ପଳାଇଥିଲା । ମାଙ୍କଡଟି ବ୍ୟାଗ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ବ୍ୟାଗରେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋ଼ଟର ଏକ ବଣ୍ଡଲ ଥିଲା । ମାଙ୍କଡ ଏହି ବଣ଼୍ଡଲକୁ ବ୍ୟାଗରୁ ବାହାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଇଲାଷ୍ଟିକକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡାଇ ନୋଟ ସବୁକୁ ତଳକୁ ପକାଉଥିଲା ।

ଗଛ ଉପରୁ ହେଲା ନୋଟ ବର୍ଷା

ଗଛ ଉପରୁ ନୋଟ ବର୍ଷା ହେବା ଦେଖି ତଳେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଲ୍ଲା ମଚି ଯାଇଥିଲା । ମାଙ୍କଡ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ଦେଖି ମାଙ୍କଡ ବ୍ୟାଗକୁ ସେହିଠାରେ ତ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା । ହେଲେ 500 ଟଙ୍କିଆ ବଣ୍ଡଲକୁ ପାଟିରେ ଧରି ଗଛର ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଗଛ ଉପରେ ବସି ମାଙ୍କଡ ନୋଟ ବଣ଼଼୍ଡଲରେ ଲାଗିଥିବା ଇଲାଷ୍ଟିକକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଛାଡି ହୋଇ ପଡିଥିଲା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ।

ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକ ଏବଂ ଓକିଲମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ଗୋଟାଇବାରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ । ତେବେ ଟଙ୍କା ସବୁକୁ ଗୋଟାଇ ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଯୁବକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 'ସବୁ ନୋଟ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କୁ ଫରାଇ ଦେଇଥିଲୁ । ତଥାପି ଅନେକ ନୋଟ ଗଛରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ପଛରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରା ଯାଇଥିଲା ।'

ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ, ମାଙ୍କଡ ନେଇ ପଳାଇଲା

ଉକ୍ତ ବାଇକ ମାଲିକ ଟଙ୍କା ନେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ମାଙ୍କଡର ଏପରି ହରକତ ଦେଖି ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିଲେ । ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବା ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଯୁବକଜଣକ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁ ନ ଥିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ।

ବିଧୁନା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବି ଘଟିିଥିଲା ସମାନ ଘଟଣା

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଔରୈୟାର ଏକ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଠିକ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ । ବିଧୁନା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହଠାତ ସେଦିନ ଟଙ୍କା ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ଏକ ମାଙ୍କଡ ରୋହିତାଂଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଯୁହକଙ୍କ ବାଇକରୁ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ ନେଇ ପଳାଇଥିଲା । ପରେ ବ୍ୟାଗରୁ ଟଙ୍କା କାଢି ଆକାଶରେ ଉଡେଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ହେଲେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ରୋହିତାଂଶଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ 80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସେ ମାତ୍ର 52 ହଜାର ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଥିଲେ । 28 ହଜାର ଟଙ୍କା ସେଠାରେ ଥିବେ ଲୋକ ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାପୁର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି: 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ ସିନ ରି-କ୍ରିଏଟ କଲା ପୋଲିସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୁପୱାଡାରେ 2 ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି


TAGGED:

MONKEY SHOWERED 500 RUPEE NOTES
PRAYAGRAJ SORAON TEHSIL
MONKEY SHOWERED RUPEES
PRAYAGRAJ MONKEY SHOWERED NOTES
PRAYAGRAJ MONKEY SHOWERED RUPEES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.