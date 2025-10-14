ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଟଙ୍କା ବୃଷ୍ଟି; ଗଛ ଉପରୁ ବର୍ଷିଲା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ
ଗଛ ଉପରୁ ନୋଟ ବର୍ଷା ହେବା ଦେଖି ତଳେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଲ୍ଲା ମଚି ଯାଇଥିଲା । ଓକିଲଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହରେେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ ।
Published : October 14, 2025 at 4:53 PM IST
ପ୍ରୟାଗରାଜ: ତୀର୍ଥରାଜ ପ୍ରୟାଗରାଜର ସୌରାମ୍ବ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏକ ଗଛ ଉପରୁ ଦୀର୍ଘ 20 ମିନିଟ ଧରି ବର୍ଷୁଥିଲା ନୋଟ । ସେ ପୁଣି 500 ଟଙ୍କିଆ । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ସେଠାରେ ବେଶ ଭିଡ ଜମି ଯାଇଥିଲା । ଟଙ୍କା ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ ଠେଲାପେଲା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଓକିଲଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହରେେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ ।
କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ପରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା, ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଥିବା ଗାଡି ଡିକିରେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଏକ ମାଙ୍କଡ ନେଇ ପଳାଇଥିଲା । ମାଙ୍କଡଟି ବ୍ୟାଗ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ବ୍ୟାଗରେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋ଼ଟର ଏକ ବଣ୍ଡଲ ଥିଲା । ମାଙ୍କଡ ଏହି ବଣ଼୍ଡଲକୁ ବ୍ୟାଗରୁ ବାହାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଇଲାଷ୍ଟିକକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡାଇ ନୋଟ ସବୁକୁ ତଳକୁ ପକାଉଥିଲା ।
ଗଛ ଉପରୁ ହେଲା ନୋଟ ବର୍ଷା
ଗଛ ଉପରୁ ନୋଟ ବର୍ଷା ହେବା ଦେଖି ତଳେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଲ୍ଲା ମଚି ଯାଇଥିଲା । ମାଙ୍କଡ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ଦେଖି ମାଙ୍କଡ ବ୍ୟାଗକୁ ସେହିଠାରେ ତ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା । ହେଲେ 500 ଟଙ୍କିଆ ବଣ୍ଡଲକୁ ପାଟିରେ ଧରି ଗଛର ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଗଛ ଉପରେ ବସି ମାଙ୍କଡ ନୋଟ ବଣ଼଼୍ଡଲରେ ଲାଗିଥିବା ଇଲାଷ୍ଟିକକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଛାଡି ହୋଇ ପଡିଥିଲା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ।
ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକ ଏବଂ ଓକିଲମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ଗୋଟାଇବାରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ । ତେବେ ଟଙ୍କା ସବୁକୁ ଗୋଟାଇ ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଯୁବକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 'ସବୁ ନୋଟ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କୁ ଫରାଇ ଦେଇଥିଲୁ । ତଥାପି ଅନେକ ନୋଟ ଗଛରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ପଛରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରା ଯାଇଥିଲା ।'
ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ, ମାଙ୍କଡ ନେଇ ପଳାଇଲା
ଉକ୍ତ ବାଇକ ମାଲିକ ଟଙ୍କା ନେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ମାଙ୍କଡର ଏପରି ହରକତ ଦେଖି ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିଲେ । ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବା ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଯୁବକଜଣକ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁ ନ ଥିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ।
ବିଧୁନା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବି ଘଟିିଥିଲା ସମାନ ଘଟଣା
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଔରୈୟାର ଏକ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଠିକ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ । ବିଧୁନା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହଠାତ ସେଦିନ ଟଙ୍କା ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ଏକ ମାଙ୍କଡ ରୋହିତାଂଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଯୁହକଙ୍କ ବାଇକରୁ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ ନେଇ ପଳାଇଥିଲା । ପରେ ବ୍ୟାଗରୁ ଟଙ୍କା କାଢି ଆକାଶରେ ଉଡେଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ହେଲେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ରୋହିତାଂଶଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ 80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସେ ମାତ୍ର 52 ହଜାର ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଥିଲେ । 28 ହଜାର ଟଙ୍କା ସେଠାରେ ଥିବେ ଲୋକ ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ ।
