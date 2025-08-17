ETV Bharat / bharat

'ହାର୍ଟ ସେପ ଆପଲ ଉପରେ 'ଲଭ' ଲେଟର' : ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡିଯିବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ

ସେଓ.. ଯେମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସେମିତି ଦେହ ପାଇଁ ହିତକର । ହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ସେଓ ଦେଖାଇବୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡିଯିବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ମିଠା ଅନୁଭୂତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2025

ରାମପୁର ବୁଶହର : ସେଓ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସେମିତି ଦେହ ପାଇଁ ହିତକର । ହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ସେଓ ଦେଖାଇବୁ। ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଏକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡିଯିବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ମିଠା ଅନୁଭୂତି ।

ଏହି ନିଆରା ସେଓର ଆକୃତି ସାଧାରଣ ସେଓ ପରି ନୁହେଁ । ବିଲକୁଲ ହାର୍ଟ ସେପର ଏହି ସେଓର ରଙ୍ଗ ବି ଲାଲ ଟୁକଟୁକ୍ । ଏହି ସେଓର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା 'ଲଭ' ଲେଟର।

ସାଧାରଣତଃ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସେଓ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏବେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷିତ ଉଦ୍ୟାନବିତ୍ ସେଓ ଚାଷରେ ଅଭିନବ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଇଛି ।

ହାର୍ଟ ପରି ସେଓ, ଲେଖା ଯାଇଛି Love

ସିମଲା ଜିଲ୍ଲା କୋଟଖାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଉଦ୍ୟାନବିତ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୀବ ଚୌହାନ । ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ସେଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସେଓ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକୃତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ସେଓଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ହୃଦୟ ଆକାର ଆକୃତିର ଏହି ସେଓରେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି Love ।

ସଞ୍ଜୀବ ଚୌହାନଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ସେଓକୁ ଲୋକେ ଖୁବ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ସଞ୍ଜୀବ କୁହନ୍ତି, 'ଏହି ନିଆରା ସେଓ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଚୀନରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଛାଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ଯାହା ଉପରେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଆକୃତି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଛାଞ୍ଚକୁ ଫଳ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଫଳ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏହାର ଆକୃତି ଛାଞ୍ଚ ଡିଜାଇନ ଅନୁସାରେ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରାୟ ଦୁଇରୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିଆରା ସେଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ସେଓକୁ ମଡ୍ୟୁଲାର ସେଓ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।

ନିଆରା ସେଓର ଦାମ କେତେ

ଲାଲ ଟୁକଟୁକ ଚୋପା ଉପରେ Love ଲେଖାଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ସେଓ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଖାଇ ଦେବାକୁ ମନ ହେବନି । ମନର ମଣିଷକୁ ଉପହାର ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଇଚ୍ଛା ହେବ । ଏହି କାରଣରୁ ବଜାରରେ ଏହି ସେଓର ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣ ସେଓ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ। ଏହି ଅନନ୍ୟ ସେଓର ମୂଲ୍ୟ କେଜି ପିଛା 500 ଟଙ୍କାରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।

ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ'ରେ ଚାହିଦା ପ୍ରବଳ

ସଞ୍ଜୀବ ଚୌହାନ କୁହନ୍ତି ଯେ 'ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ'ରେ ଏହି ସେଓର ଚାହିଦା ବଢିଯାଏ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନରେ ଲୋକମାନେ "ପ୍ରେମ" ଶବ୍ଦ ଥିବା ସେଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଣନ୍ତି।' ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ସେଓ ଉତ୍ପାଦନର ପରୀକ୍ଷଣ ସିମଲାର ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁରେ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କଲେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ପଛକୁ ଫେରି ନ ଥିଲେ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ଆଜି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି କୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି କୌଶଳ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍, ଜାପାନ ଏବଂ ୟୁରୋପର କିଛି ଦେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆସିଛି ।'

ସଞ୍ଜୀବ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ସେଓକୁ ଯୁବକମାନେ ଖୁବ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଏହାକୁ ଦମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବେଶି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପହାର ଦେବାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ।'

ଏବେ ନାସ୍ପାତି ଉପରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷଣ

ଖାଲି ସେଓ ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ନାସପାତି ଉପରେ ସମାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋମ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ । ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେଓ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରି ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଖୋଦନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏପରି ଡିଜାଇନର ଫଳ କେବଳ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବନି ବରଂ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସରରେ ଅନ୍ୟକୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ।

