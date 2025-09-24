ETV Bharat / bharat

ରେଳବାଇର 11 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ଏବଂ 10 ହଜାର ଡାକ୍ତରୀ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର

ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବିହାରରେ 6 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

Ashwini Vaishnaw during Cabinet briefing
Ashwini Vaishnaw during Cabinet briefing (PIB)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2025 at 6:37 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 7:34 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ, ବୁଧବାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ବୋନସ ଘୋଷଣା ସାଙ୍ଗକୁ ବିହାର ପାଇଁ 6 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ, PG, UG ଡାକ୍ତରୀ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି, DSIR ସ୍କିମ୍, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆଦି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

10.90 ଲକ୍ଷ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 78 ଦିନର ଦୀପାବଳି ବୋନସ୍

ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଆଜି 10,91,146 ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 78 ଦିନର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଲିଙ୍କଡ୍ ବୋନସ୍-PLB ଭାବେ ₹1,865.68 କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।

ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବ୍ରିଫିଂରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ବୋନସ୍ 78 ଦିନର ଦରମା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ୍ୟ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ବୋନସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ବୋନସ ₹17,951 ମିଳିବ। ଏହି ଲାଭ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ପାଇଲଟ୍, ଟ୍ରାକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକାରୀ, ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳକ (ଗାର୍ଡ), ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, ସୁପରଭାଇଜର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସହାୟକ, ପଏଣ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ C କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।

PG, UG ଡାକ୍ତରୀ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି

ମୋଦି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା (Centrally Sponsored Scheme- CSS)ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥି ଅନ୍ତର୍ଗତ 5,000 ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (PG) ଡାକ୍ତରୀ ସିଟ୍ ଏବଂ 5,023 MBBS ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ସିଟ୍ ପାଇଁ ₹1.50 କୋଟି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ।

ପ୍ରେସ୍ ସୂଚନା ବ୍ୟୁରୋ (PIB)ର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ନାତକ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଆସନ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ପ୍ରଚଳନକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ଏବଂ ଦେଶରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା।

ପିଜି ଆସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡଆଲୋନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ (PG) ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବ ଏବଂ ନୂତନ MBBS ଆସନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ CSS ବିସ୍ତାର କରିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯୋଜନାର ମୋଟ୍ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ 2025-26ରୁ 2028-29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ₹15,034.50 କୋଟି ଆସିବ। ₹15034.50 କୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ ₹10,303.20 କୋଟି ରହିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ ₹4731.30 କୋଟି ରହିବ।

"ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 2028-2029 ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ 5000 ପିଜି ଆସନ ଏବଂ 5023 ୟୁଜି ଆସନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା," ବୋଲି PIB ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। "ଏହା ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବ କାରଣ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଆସନର ପ୍ରସାରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମ୍ବଳର ସନ୍ତୁଳିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉପଯୋଗ କରି ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବେ," ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି।

ବଖତିଆରପୁର-ରାଜଗିର-ତିଲାଇୟା ରେଳ ଲାଇନ୍ ଦୋହରୀକରଣ

ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ବିହାରର ବଖତିୟାରପୁର-ରାଜଗିର-ତିଲାୟା 104 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗଲ-ଟ୍ରାକ୍ ସେକ୍ସନର ଦୋହରୀକରଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹2,192 କୋଟି। ବିହାରର ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବିଦ୍ୟମାନ ଭାରତୀୟ ରେଳ ନେଟୱାର୍କରେ ପ୍ରାୟ 104 କିଲୋମିଟର ଯୋଡ଼ିବ।

4-ଲେନ୍ ସାହେବଗଞ୍ଜ-ଆରେରାଜ-ବେତିହା ହାଇୱେ ନିର୍ମାଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆନୁଇଟି ମଡେଲ୍ (HAM)ରେ ବିହାରର NH-139Wର ସାହିବଗଞ୍ଜ-ଆରେରାଜ-ବେତିହା ସେକ୍ସନ ନିର୍ମାଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି, ଯାହାର ମୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲମ୍ବ 78.942 କିଲୋମିଟର ଥିବାବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ 3,822.31 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, "ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚାରି ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଟନା ଏବଂ ବେତିହା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ, ଯାହା ଉତ୍ତର ବିହାର ଜିଲ୍ଲା ବୈଶାଳୀ, ସରନ, ସିୱାନ, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ମୁଜାଫରପୁର, ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରନକୁ ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମା ସହିତ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ସମ୍ପନ୍ନ ମାଲ୍ ପରିବହନର ଗତିକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବ, ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରବେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସୀମାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ସହଜ କରିବ।"

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେଶରିଆ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ (ସାହେବଗଞ୍ଜ), ସୋମେଶ୍ୱରନାଥ ମନ୍ଦିର (ଆରେରାଜ), ଜୈନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ (ବୈଶାଳୀ), ଏବଂ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର (ପାଟନା) ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରି ସାତଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତି ଶକ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ ନୋଡ୍, ଛଅଟି ସାମାଜିକ ନୋଡ୍, ଆଠଟି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ନୋଡ୍, ନଅଟି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିହାରର ବୌଦ୍ଧ ସର୍କିଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ।

ଜାତୀୟ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ମିଶନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ

ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ୟାବିନେଟ ଜାତୀୟ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଭାରତର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ₹69,725 କୋଟିର ଏକ ପ୍ୟାକେଜକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଚାରି-ସ୍ତମ୍ଭ ମିଶନ ରହିଛି।

