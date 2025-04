ETV Bharat / bharat

ତାମିଲନାଡୁରେ ଲଜ୍ଜା: ଋତୁସ୍ରାବ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହଲ ମନା, ବାହାରେ ବସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଛାତ୍ରୀ - MENSTRUATION IN EXAM HALL TAMILNADU

Menstruating School Girl Allegedly Forced To Write Exam Outside Classroom In Coimbatore Tamil Nadu ( Getty Images )