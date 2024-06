ETV Bharat / bharat

ETV ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ Will of Responsibility; 'କର୍ମଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବିଜୟର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ସୈନିକ' - Ramoji Rao Leaves Will to Employees

By ETV Bharat Odisha Team Published : Jun 14, 2024, 3:50 PM IST | Updated : 23 hours ago

Ramoji Rao ( ETV Bharat )

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମିଡିଆ ଟାଇକୁନ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିବ । ପିତାମାତା ଯେଭଳି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡିଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ‘ଇଟିଭି’ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାମୋଜି ରାଓ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ । ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା । Ramoji Rao (ETV Bharat Odisha) ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା -

ରାମୋଜି ରାଓ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ଆହ୍ୱାନକୁ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ବିଚାର ସହିତ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ସୈନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । ଆପଣମାନେ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳଦୂଆ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଜଭୁତ ଭାବେ ଛିଡ଼ା କରିବାକୁ ଗଠନ କରିଛି । Ramoji Rao (ETV Bharat Odisha)



ସେ ଆଉମଧ୍ୟ ନିଜ ବାର୍ତ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱକବି ରବିନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଏକ ପଂକ୍ତିକୁ ସାମିଲ କରି କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଜୀବନର ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଘନେଇ ଆସୁଛି । ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କହିଛନ୍ତି, 'ବର୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଝଡ଼ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋର ଗୋଧୂଳି ସମୟ ପାଇଁ ନୂତନ ରଙ୍ଗ ଭରିଦିଅନ୍ତୁ । ଦଶନ୍ଧୀ ଧରି, ମୁଁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କଲି । ଏହାରି ଭିତରେ ମୋ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଚେତନାରେ ମୋ ହୃଦୟ ଭରିଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ମିଳେ । ସୂର୍ଯ୍ଯଦେବଙ୍କ ପ୍ରଖର ପ୍ରେରଣା ନେଇ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଅଧିକ ତୀଷ୍ଣ କରିଛି ।' ବିଶ୍ବକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଭାବନାକୁ ଅଧିକ ଜେତିଆନ କରିଛି ।" Ramoji Rao (ETV Bharat Odisha) ମୋର ବୟସ ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମୋ ମନରେ ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଚାର ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି । ଯାହା ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ଯେ 'ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶାଶ୍ବତ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ସତ୍ୟ '। ରାମୋଜି ଗ୍ରୁପ୍ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ଚିଠି ଲେଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଭିପ୍ସା ରଖୁଛି । ଯାହା କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ପୂରଣ ହେବ ତାହା ଅଜଣା । ଏହା ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା । ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ ଅଫ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମହାନ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ।



ସେ ଆଉମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି,"ଏକତା ହିଁ ବଳ । ଯଦିଓ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ମୋ ବିଚାରଧାରାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି । ସେସବୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧାରରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା । ମୁଁ ଏଭଳି ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀର ବିକାଶରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ବୃତ୍ତିଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ସମାଜରେ ଜଣାଶୁଣା ନାମ ।"



"ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ଏକ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ । କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ଯାହାକି ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ କେବେବି ଅଲଗା ହୋଇନପାରେ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ - ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ନୀତି ଯାହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅନୁସରଣ କରିଆସିଛି । ତେଣୁ, ମୋର ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଜଡିତ । ଆମ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକରେ ଅଧିକ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟର ମାନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରିଥାଉ । ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମୋ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏବଂ ମୋର ଅଭିଳାଷ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।"



"ମୋ ଜୀବନର ଏହା ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଁ କରେ ତାହା ଭିନ୍ନ , ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ । ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଅନୁଚିତ । ଏହି ଆକାଂକ୍ଷା ସହିତ ମୁଁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ (ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ)ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସବୁକିଛିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନାଇଛି । ତେଲୁଗୁ ଜାତିକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ।"



"ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହୁ । ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଏକ ଦୃଢ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିଛି । ଏହାସହ ହଜାର ହଜାର ପରିବାରର ଜୀବିକା ପରୋକ୍ଷରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି । ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ଯ ଏବଂ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହାଯାହା ଦ୍ବାରା ମହାନ ପରମ୍ପରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିବ ଏବଂ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପରାକାଷ୍ଠା ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ।"



"ସୂଚନା, ବିଜ୍ଞାନ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ବିକାଶ - ଏହି ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ । ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଚାରୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇଛି ଏବଂ ଜନସେବାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛି । ସାଧାରଣତଃ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇନଥାଏ । ମାତ୍ର ଆମ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ରହିଛି ।"



'ଇନାଡୁ'ର ଅନ୍ୟନାମ ଉତ୍ସାହୀ ସାମ୍ବାଦିକତାର ସଫଳ ଯାତ୍ରା । 'ଉଶୋଦୋୟ' ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପଯୋଗିତା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଅଟେ । 'ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ' ସାରା ଦେଶକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହା କୋଟି କୋଟି ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ (ଗୋଲ୍ଡ) ସଦୃଶ । ଆମର ଶକ୍ତି ହେଉଛି 'ETV'ଏବଂ ETV ଭାରତ ନେଟୱର୍କ, ଯାହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଉପଲବ୍ଧ । ତେଲୁଗୁ ସ୍ୱାଦର ପରିଚୟ 'ପ୍ରିୟା'ର ଉତ୍ପାଦନ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡିକ ବେଶ ବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ହେଉଛି ଦେଶର ଗର୍ବ ।



"ଏସବୁ ସଫଳତାରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜଣେ ଜଣେ ବିଜୟୀ ସୈନ୍ୟ । 'ରାମୋଜୀ' ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡିତ । ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆହ୍ୱାନଗୁଡିକୁ ସଫଳତାର ସହ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ । ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ଦିଗବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ । ଜଣେ ଦକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ସୈନିକ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।"



"ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀଜର ପରିଚୟ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ସଦୃଶ । ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ବ ଦେଉଛି !" ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : 23 hours ago