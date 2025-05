ETV Bharat / bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାରମିନାର ଗୁଲଜାର ହାଉସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; 17 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ, ମୋଦିଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ - FIRE ACCIDENT IN HYDERABAD

Firefighters in efforts to bring fire under control ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 18, 2025 at 12:22 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 1:28 PM IST 1 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । 17 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ । ଚାର୍‌ମିନାର ନିକଟ ଗୁଲଜାର ହାଉସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ସନ୍ଦେହ । ସକାଳ ସାଢ଼େ ୬ଟାରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ନିଆଁକୁ କରାଗଲା ଆୟତ୍ତ । ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । Firefighters in efforts to bring fire under control (ETV BHARAT) ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 17 ମୃତ- ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗୁଲଜାର ହାଉସ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । 17 ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ । ଚାରମିନାର ନିକଟ ଗୁଲଜାର ହାଉସ୍‌ରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗୁରୁତର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ।

ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ୧୭ ଦଗ୍ଧ- ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ୧୭ ଜଣଙ୍କ ଗଲା ପ୍ରାଣ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍‌ ଚାରମିନାର ନିକଟ ଗୁଲଜାର ହାଉସ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୧୭ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ । ଚାରମିନାର୍ ନିକଟ ଗୁଲଜାର୍ ହାଉସ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ୧୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗୁରୁତର ଉଦ୍ଧାର ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସହାୟତା ଘୋଷଣା- ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ମୃତକଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା । ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । 17 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ । ଚାର୍‌ମିନାର ନିକଟ ଗୁଲଜାର ହାଉସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ସନ୍ଦେହ । ସକାଳ ସାଢ଼େ ୬ଟାରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ନିଆଁକୁ କରାଗଲା ଆୟତ୍ତ । ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । Firefighters in efforts to bring fire under control (ETV BHARAT) ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 17 ମୃତ- ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗୁଲଜାର ହାଉସ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । 17 ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ । ଚାରମିନାର ନିକଟ ଗୁଲଜାର ହାଉସ୍‌ରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗୁରୁତର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ । ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ୧୭ ଦଗ୍ଧ- ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ୧୭ ଜଣଙ୍କ ଗଲା ପ୍ରାଣ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍‌ ଚାରମିନାର ନିକଟ ଗୁଲଜାର ହାଉସ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୧୭ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ । ଚାରମିନାର୍ ନିକଟ ଗୁଲଜାର୍ ହାଉସ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ୧୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗୁରୁତର ଉଦ୍ଧାର ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସହାୟତା ଘୋଷଣା- ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ମୃତକଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା । ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା ।

Last Updated : May 18, 2025 at 1:28 PM IST