ଭାରତରେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଏମଡି ଶୈଳଜା କିରୋନଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ସଂସ୍କାର, GST ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ
ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଲିଡରମାନେ ଭାରତରେ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ସଂସ୍କାର, GST ହ୍ରାସ ଏବଂ କଡ଼ା ନିୟମାବଳୀ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
Published : September 13, 2025 at 10:25 PM IST|
Updated : September 13, 2025 at 10:41 PM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: "ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଛି," ବୋଲି ମାର୍ଗଦାର୍ଶୀ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୈଳଜା କିରୋନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ 2025ରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ସଞ୍ଚୟ ନେଟୱାର୍କକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।
ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ, ଶୈଳଜା ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଆଇନ, 1982ରେ ଆବଶ୍ୟକ ତିନିଟି ପ୍ରମୁଖ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରଥମରେ ସେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶାରୀରିକ ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ସୁରକ୍ଷିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡ୍ରକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ର ସମୟରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇ ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। "ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ଅବାସ୍ତବ। ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବ," ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଦାବି କରାଯାଇ ନଥିବା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଉପରେ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ବିଳମ୍ବକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ଦାବି ସମାଧାନ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏକ ଚିଟ୍ ର ସୁରକ୍ଷା ଜମା ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସେମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାବି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ। ସେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସମର୍ପିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇନଥିବା ପାଣ୍ଠି ରଖିବାକୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଜମାର ସମୟସୀମା ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି।
ତୃତୀୟରେ ସେ କମ୍ପାନୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଫାଇଲିଂ ସମୟସୀମାକୁ ତିନି ମାସରୁ ଛଅ ମାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। "ଏହି ସରଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁପାଳନ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବ," ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
କମ୍ GST ଏବଂ କଠୋର ତଦାରଖ ପାଇଁ ଆବେଦନ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 18 ପ୍ରତିଶତ GST (ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର) ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଶୈଳଜା ସରକାରଙ୍କୁ GSTକୁ 5 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ ଅଣପଞ୍ଜିକୃତ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଞ୍ଚୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। "ଆମେ ରିହାତି ମାଗୁନାହୁଁ," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି। "ଆମେ କେବଳ ଏକ ସମାନ କ୍ଷେତ୍ର ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜିକୃତ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ।"
ମହୀଶୂର ସେଲ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିମିଟେଡର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ କୁମାର (IFS) ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଶୈଳଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏକ ଉପାଖ୍ୟାନ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଦୀପ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଭଳି, ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ।
ସେହିପରି IAS ଅଧିକାରୀ S.B. ସେଟ୍ଟେନାଭର ସହମତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ, ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସହାୟକ ଏବଂ ଅଣପଞ୍ଜିକୃତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଜନସଚେତନତା ଏବଂ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ସେ ଆଶ୍ୱସନା ଦେଇଥିଲେ।
