କୋର୍ଟ ରୁମରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଲେ ଆଇନଜୀବୀ
ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି (CJI) ବି.ଆର ଗବଇଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ । ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସୋମବାର ଏକ ନାଟକୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି (CJI) ବି.ଆର ଗବଇଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ଆଇନଜୀବୀ ଜଣକ ଯେମିତି ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁମରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ଉକ୍ତ ଆଇନଜିବୀଙ୍କ ନାଁ ରାକେଶ କିଶୋର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ସନାତନର ଅପମାନ ସହିବୁ ନାହିଁ
ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଉକ୍ତ ଆଇନଜିବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ‘ସନାତନର ଅପମାନ ସହିବୁ ନାହିଁ’ ବୋଲି କହୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ କୋର୍ଟରୁମରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ହଙ୍ଗାମା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଅବିଚଳିତ ଥିଲେ । ସେ ଅନ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଦିନର କାମ ଜାରି ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ ।
‘ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ’
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ, ‘ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ । ମୁଁ ବିଚଳିତ ନୁହେଁ । କାରଣ ଏପରି ଘଟଣା ମତେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ ।’ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୁନଃନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କିିତ ମାମଲାରେ ଅନଲାଇନ୍ ସମାଲୋଚନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ।
ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଗତ ଆବେଦନ ଖାରଜ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଖଜୁରାହୋ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଜାୱାରି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାତ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲା ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ରାକେଶ ଦଲାଲ ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କେ. ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଥିଲେ।
ରାକେଶ ଦଲାଲ ଜାୱାରି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାତ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ମୁଣ୍ଡ କଟା ମୂର୍ତ୍ତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଆବେଦନକାରୀ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ମୋଗଲ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
