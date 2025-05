ETV Bharat / bharat

ଜାମସେଦପୁର: ଜାମସେଦପୁରର MGM ହସ୍ପିଟାଲରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଡାକ୍ତରଖାନା B ବ୍ଲକର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଚାରି ଜଣ ରୋଗୀ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜାମସେଦପୁରର ଏମଜିଏମ ହସ୍ପିଟାଲର ଏକ ୱାର୍ଡର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ସାକ୍ଚିରେ ଅବସ୍ଥିତ MGM ର ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗର କୋଠା ପୂର୍ବରୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଆଜି କୋଠାର ଏକ ଅଂଶ ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ଚାରି ଜଣ ରୋଗୀ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଚାରି ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଏବଂ ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳର ସହାୟତାରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯାହାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରାଯାଇଛି। JAMSHEDPUR HOSPITAL ACCIDENT (ETV BHARAT) ଜାମସେଦପୁର କୋଲହାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏମଜିଏମ ହସ୍ପିଟାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଜାମସେଦପୁରର ଏମଜିଏମ ହସ୍ପିଟାଲର ଏକ ୱାର୍ଡର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ସାକ୍ଚିରେ ଅବସ୍ଥିତ MGM ହସ୍ପିଟାଲର ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗର ପୂର୍ବରୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କୋଠାର ଏକ ଅଂଶ ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ହସ୍ପିଟାଲର ଏହି ଅଂଶଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ କୁହିବା ଅନୁସାରେ, କୋଠାର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମରାମତି କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରୋଗୀ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସେଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜାମସେଦପୁରର MGM ହସ୍ପିଟାଲ କୋଲହାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ଏଠାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ 3 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ, ମାମଲାରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

