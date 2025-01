ETV Bharat / bharat

IIT ବାବା ଅଭୟଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କୋଟା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ - IITIAN BABA ABHAY SINGH

ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ, ଅଭୟ ସିଂହ କୋଟାରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିବା ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ । ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ ପ୍ରୋଜକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା 'ଦ ଲାଷ୍ଟ ପେଜ ଅଫ ନୋଟବୁକ (ନୋଟବୁକର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା)' । ସେଠାରେ ରହଣି ବେଳେ ଅଭୟ ସିଂହ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ମାନସିକ ଆବେଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓ ଚାପ ବିଷୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ।

କୋଟା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ:

ଅଭୟ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ଛାତ୍ରର ଏକାଡେମିକ ଜୀବନର ନୋଟବୁକର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା ସବୁଠାରୁ ଅବହେଳିତ ଅଂଶ । ମୁଖ୍ୟ ଜୀବନ କାହାଣୀ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେକରୁ ତାହା ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖିଥାଉ । ଯେମିତିକି ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୋଟ୍, ଫୋନ ନମ୍ବର, ଅକୁହା ଆବେଗ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥାଉ । ସେହିଭଳି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଲୁକ୍କାୟିତ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା ।"

ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ ୨୦୧୪ରେ ଅଭୟ ସିଂହ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଭର ଫଟୋରେ ସେ କୋଟା କୋଚିଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଥିଲେ । ୨୦୧୪ ନଭେମ୍ବର ୨୭ରେ, ସେ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେର ଭିକ୍ଟର ମେନେଜେସ୍ କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ' କୋଟା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଜୀବନର ଭିତର କାହାଣୀ (An Inside Look Into the Lives of Students at Kota)' ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ କାହାଣୀ ଥିଲା ଯାହା କୋଟା କୋଚିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଏକ ସୁନାମଧନ୍ୟ ହବ୍ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବାଖ୍ୟା କରିଥିଲା ।

ଅଭୟ ସିଂହଙ୍କ ବାପା କରଣ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭୟଙ୍କର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏକାଡେମିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ରହିଛି, ସେ JEEରେ ୭୩୧ ପଦବୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବଦଳରେ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେରେ ପଢିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । କାନାଡାରେ ଅଧିକ ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତ ଚାକିରି ସତ୍ତ୍ବେ ଅଭୟଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ