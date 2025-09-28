ETV Bharat / bharat

ଓଡ଼ିଶା ପାଲଟିବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବାଘଙ୍କ ନୂଆ ଠିକଣା

ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ଓଡିଶା ଆସିବେ ବାଘ । ବାଘ ଦେଇ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟଜନ୍ତୁ ନେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ।

TIGER
TIGER (Getty)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2025 at 4:24 PM IST

ଭୋପାଳ: ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ବାଘଙ୍କ ନୂଆ ଠିକଣା । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାଘ ପଠାଇବେ ମୋହନ ସରକାର । କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଛତିଶଗଡକୁ ମଧ୍ୟ ବାଘ ପଠାଇ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର । ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବାଘ:

ଓଡ଼ିଶା ପାଲଟିବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବାଘଙ୍କ ନୂଆ ଠିକଣା । ବାଘ ଦେବେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ନେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର । ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ବନ୍ୟାପ୍ରାଣୀ ବୋର୍ଡର 30ତମ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରାଯାଇଛି । ଯେପରକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶା, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଛତିଶଗଡକୁ ବାନ୍ଧବଗଡ, ପେଞ୍ଚ କାହ୍ନା ବାଘ ରିଜର୍ଭରୁ ବାଘ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏହା ବଦଳରେ ସେହି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ ଆସାମରୁ ଏକଶିଙ୍ଘ ଗଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ।

କଣ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ?

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ‘ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ । ଏଥିସହ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ସହ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିବିଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ବକୁ ଜଣାଯିବ । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆସିବା ଦ୍ବାରା ବିବିଧତା ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ।’

CM DR MOHAN YADAV
CM DR MOHAN YADAV (ETV Bharat)

ଏନେଇ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ଆଲୋକ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ‘ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପନ୍ନା ଓ ବାନ୍ଧବଗଡରେ ଏକ ରିଜର୍ଭ କରାଯାଇପାରେ । ଏହା ସବୁ ବିଷୟରେ ଉପରେ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ । ତେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ । ଏହାସହ ନଦୀ ମାନଙ୍କରେ କୁମ୍ଭୀର, କଇଁଛ, ଘଡିଆଳ, ଡଲଫିନ ଛାଡିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

CM DR MOHAN YADAV
WILDLIFE BOARD 30TH MEETING (ETV Bharat)

ପୂର୍ବରୁ ବି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ବାଘ:

  • ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତଡୋବା-ଅନ୍ଧାରୀ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାଘ ଯମୁନାକୁ ଅଣାଯାଇ ଶିମିଳିପାଳରେ ଛଡାଯାଇଥିଲା
  • ଗତ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତଡୋବା-ଅନ୍ଧାରୀ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ ଆସିଥିଲା
  • 2018ରେ ସାତକୋଶିଆକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ବାଘ ଆସିଥିଲା । ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଘୁଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
  • ସାରା ଭାରତରେ 3700 ବାଘ ଅଛନ୍ତି
  • ଓଡ଼ିଶାର ନନ୍ଦନକାନନରେ 29ଟି ବାଘ ରହିଛି
  • ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ରଥ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ

