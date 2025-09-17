22 ଦିନ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ଆଜିଠୁ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରା
ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା' ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଖୁସି ଖେଳି ଯାଇଛି ।
Published : September 17, 2025 at 4:00 PM IST
ଶ୍ରୀନଗର: ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଆଜି(17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ଠାରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା' ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା । ଦୀର୍ଘ 22 ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଏହା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ଖବର ଅପେକ୍ଷାରତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମହଲରେ ସନ୍ତୋଷ ଭରି ଦେଇଛି । ସାରା ଦେଶରୁ ଏବେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଆଗମନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ମା'ଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
#WATCH | Katra, J&K | Pilgrims reach Katra as Shri Mata Vaishno Devi Yatra resumes after 22 days of suspension.— ANI (@ANI) September 17, 2025
The Yatra was suspended due to adverse weather and safety concerns. pic.twitter.com/FelAhMTdVO
ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ:
ନାଗପୁରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଚାରି ଦିନଧରି ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ । ଆମ ପାଖରେ 20 ତାରିଖର ଟିକେଟ ଥିଲା । ଆମେ ଏହାକୁ ରବ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ । ହେଲେ ଗତରାତିରେ ଯାତ୍ରା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ନେଇ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲୁ । ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବି । ମାତା ରାଣୀ ମୋ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ।"
ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ଖୁସି:
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଉମେଶ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଖୁବ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରୁଛି । ମୁଁ ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଛି । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ଓ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା । ମୋତେ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ଏହି ଯାତ୍ରା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମା' ଟିକେ ଅଭିମାନ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି କି ଏହି ଯାତ୍ରା ପୂରଣ କରି ମୁଁ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ।"
ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯାତ୍ରା:
ଏଠାରେ କହି ରଖିବୁ ମା' ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ହେଲେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରା 22 ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯିବା ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୁସ୍ଖଳନ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ।
26 ଅଗଷ୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା ଭୂସ୍ଖଳନ:
ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ କାରଣରୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ହୋଇରହିଥିଲା । ଏହା ଦ୍ବାରା ଯାତାୟାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲ । ଏବଂ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହାସହିତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । 26 ଅଗଷ୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଭୁସ୍ଖଳନରେ 34 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହା ପରେ ମା' ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା ।