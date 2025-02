ETV Bharat / bharat

ପ୍ରେମ ଡେଇଁଲା ସୀମା ସରହଦ: ଆମେରିକାରେ ପ୍ରେମ, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବିବାହ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ଡାକ୍ତର - ANDHRA DOCTOR WEDS AMERICAN TEACHER

Pagidipalli Mani Anand (L) tied the knot with Amber from the US in a grand Christian ceremony ( (ETV Bharat) )