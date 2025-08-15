ଆମ ଦେଶରେ ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଅଟେ । ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋଟ୍ସ ପଲିସି ଆଣିଛୁ । ମୋଟାପା ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ । ମୋଟାପାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି । ପରିବାର ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ତେଲ 10 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଆସୁ । କମ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ
Independence Day: ‘ପରମାଣୁ ଧମକ ସହିବୁ ନାହିଁ’, GST କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି - INDEPENDENCE DAY 2025
Published : August 15, 2025 at 7:08 AM IST|
Updated : August 15, 2025 at 9:26 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । କାଶ୍ମୀରଠୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସବୁଠି ପ୍ଲାବିତ ହେଉଛି ଦେଶପ୍ରେମର ଗାଥା । ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଉଛି ଦେଶ । 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15, ଆଜି ସେହି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ଦିନ । ପରାଧୀନ ଭାରତ ସ୍ବାଧୀନତାର ସ୍ବାଦ ଚାଖିଥିଲା । ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର । ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଫର୍ ଫର୍ ଉଡିବ ତ୍ରିରଙ୍ଗା । ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଜୟ ହିନ୍ଦ୍...
ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ମୋଟାପଣ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା
ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ । ଆଜିଠୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ । ଏଥିରେ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ । ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ
ଜିଏସଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ ସୁବିଧା ମିଳିବ
ଦୀପାବଳିରେ ବଡ ଗିଫ୍ଟ । ଜିଏସଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଜିଏସଟି କମ ହେବ । ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହେବ । ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ । ତୃତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ଲାଲକିଲ୍ଲା ପ୍ରାଚୀରରୁ ଏହି ଖବର ଶୁଣାଇବି । ଭାରତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୂରା ଦୁନିଆ ଆଶ୍ବସ୍ତ । ଆମର ମାକ୍ରୋ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଟେ ।
ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍
ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ନିବେଦନ । ଭାରତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଟେ । ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ର କରିବା । ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଝାଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀକୁ କିଣିବା । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମେ ଦୁନିଆ ବଦଳାଇ ଦେବା । ଛୋଟ ବଡ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ ....ସ୍ବଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏହା ଆମର ମନ୍ତ୍ର ହେବା ଉଚିତ୍ ।- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ
ଯୁବପିଢିଙ୍କ ସହ ସାଥୀରେ ଅଛି: ମୋଦି
ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଝିଅ ଋଣ ନେଇ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ବଂୟ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କମାଲ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି । ମନ କି ବାତରେ ଥରେ ଖେଳନା କଥା କହିଥିଲେ । ଆମ ଦେଶ ଖେଳନା ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି । ଦେଶର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ କଠିନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁ । ଦେଶର ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ମୋର ଆହ୍ବାନ ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ଆଇଡିଆ ଦେଖାନ୍ତୁ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀରେ ଅଛି । ସରକାରୀ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ । ଏବେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅବସର, ସରକାର ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀରେ ଅଛି ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ମୋଦିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ
କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ୍ସରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ ଭାରତ
ବଜେଟର ସବୁଠୁ ବଡ ଅଶଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିକଶିତ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛୁ । ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ କରୁଛୁ । ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ତୈଳର ସନ୍ଧାନ ଉପରେ ମିଶନ ମୋଡରେ କାମ କରୁଛି । ଉର୍ଜାରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ଏହା ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ଅଟେ । କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ୍ସରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଏଥିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ । ମୋଦିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ
ମେଡ୍ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ କମାଲ ଦେଖିଲା ଦେଶ
‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମେଡ୍ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆର କମାଲ୍ । ଶତ୍ରୁ ଜାଣିପାରିଲେନି କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ନିଦ ଉଡାଇ ଦେଲା । ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଭର ରହିଥାନ୍ତେ । ତାହାଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତେ । ମେଡ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମ ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା । ଯାହାର ଉନ୍ନତି ଆଜି ଜଣାପଡୁଛି ।’ ମୋଦିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ
‘ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ବଳିଦାନ ଦେଲେ । ଭାରତର ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ । ପରାଧିନ ଆମକୁ ନିର୍ଭରତା ବଢାଇ ଦେଲା । ଦେଶର କୃଷକ ମାନେ ଦେଶର ଅନ୍ନର ଭଣ୍ଡାର ଭରିଦେଇ ଥିଲେ । ଧାନରେ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତ କରିଦେଲେ କୃଷକ । ବିକଶିତ ଭାରତର ଆଧାର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ । ଦୁଭାର୍ଗ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭର ହୋଇଯାଉ । ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ ବିପଦ । ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ । ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ।’ ମୋଦିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ । ଆମର ବୀର ଯବାନ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାଠୁ ବାହାରେ ସଜ୍ଜା ଦେଲେ । ପହଲଗାମରେ ସୀମାପାରରୁ ଆସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଧର୍ମ ପଚାରି ପଚାରି ଆକ୍ରମଣ କଲେ । ପୂରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଆକ୍ରୋଶରେ ଭରି ରହିଥିଲା । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସେହି ଆକ୍ରୋଶର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ । 22 ତାରିଖ ପରେ ଆମେ ଆମ ସେନା ପୂରା ମୁକ୍ତ କରିଥିଲୁ । ରଣନୀତି ସେମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ । ଆମ ସେନା ତାହା କରିଦେଖାଇଲେ । ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଆଡ୍ଡାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ । ପାକିସ୍ତାନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଆମ ଦେଶ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆତଙ୍କୀ ସମସ୍ୟା ଝୁଜୁଛି । ଏବେ ଆତଙ୍କୀ, ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ପାଳୁଥିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲଗା ଭାବୁନୁ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ । ଭାରତ ସ୍ଥିର କରିଛି ପରମାଣୁ ଧମକକୁ ଆମେ ଡରିବୁନି ।
ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ
ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, ଆଜି ଦେଶ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛି । ଧାରା 360 ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଆମେ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛୁ । ଆଜାଦୀର ମହାପର୍ବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ଆମେ ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛୁ । ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମର ସମବେଦନା ରହିଛି ।
ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଦେଶ ପାଳୁଛି 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।
ଜାତିର ପିତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଘାଟରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।
ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ X ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା । ଏହି ଶୁଭ ଅବସର ସାରାଦେଶ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଜୋଶ, ଫୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ଆସୁ । ବିକଶିତ ଭାରତର ନିର୍ମାଣ ହେଉ । ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ ।
