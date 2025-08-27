ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କଟରାସ୍ଥିତ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଭୟାବହ ଦୁର୍ଘଟଣା । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି 30 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଯାଇଛି। ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଅଧକୱାରୀ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ପରମବୀର ସିଂହ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଭୋଜନାଳୟ ନିକଟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି । ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମୁଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ।
ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ପରମବୀର ସିଂହଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଦ୍ଧକୁମାରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଭୋଜନାଳୟ ନିକଟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଏନଆଇ ନିଉଜ ଏଜେନ୍ସି 30 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବୋର୍ଡ (SMVDSB) ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X' ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, 'ଜୟ ମାତା ଦି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାତ ଜଣ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ, ପରିବହନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।'
Just spoke to the Union Home Minister @AmitShah ji on the phone to brief him about the situation in J&K, especially Jammu province, where heavy & continuous rains have caused a lot of damage and disruption to normal life. Efforts are being made to restore phone/data connectivity…— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 26, 2025
ଡୋଡା ଏବଂ ରିଆସିରେ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ
ପ୍ରଶାସନିକ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଡୋଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
जम्मू-कश्मीर के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन से हुआ हादसा अत्यंत दुःखद है। इस सम्बन्ध में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से बात की। घायलों की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ…— Amit Shah (@AmitShah) August 26, 2025
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଅତି କମରେ 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା। ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ଡେସ୍କ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବା ଲାଗି ଇ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ନିହାରିକାରେ ଏହି ସମର୍ପିତ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଡେସ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। କଲ୍ ଆବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପାଇଁ 91 9906019460 ଏବଂ 91 9906019446, 91 9103491554 ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
#WATCH | Jammu and Kashmir: Due to continuous heavy rainfall in the upper regions, the Chenab River is in full spate.— ANI (@ANI) August 27, 2025
(Visuals from Reasi) pic.twitter.com/pqWIBz13SF
ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାୱି ନଦୀରେ ଜଳ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ ପୋଲିସର ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ (ଡିଆଇଜି) ଶିବ କୁମାର ଶର୍ମା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନଦୀ, ନାଳ ନିକଟକୁ ନ ଯିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
Jai Mata Di— Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (@OfficialSMVDSB) August 26, 2025
In view of recent incessant rain and inclement weather, all the yatries are hereby advised to replan their yatra to the shrine once the weather improves.#smvdsb #yatraupdate
ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଭୂସ୍ଖଳନକୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଏକ ଟୁଇଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏବଂ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣା NDRF ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି।
