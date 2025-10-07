ETV Bharat / bharat

ହିମାଚଳରେ ପୁଣି ଭୁସ୍ଖଳନ, ବସ୍ ଛାତ ଉପରେ ପହାଡ଼ଧସି ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ମୃତାହତ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି

ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିଳାସପୁରରେ ଭୁସ୍ଖଳନର ଶିକାର ବସ୍। ମୃତାହତଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 7, 2025 at 10:59 PM IST

ସିମଲା: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ଭୂସ୍ଖଳନ। ହେଲେ ଏଥର ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଛି ଏକ ଯାତ୍ରୀ ବାହୀ ବସ୍। ରାଜ୍ୟର ବିଳାସପୁରରେ ଘଟିଛି ଏ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଳାସପୁରର ମାରୋଟାନରୁ ଘୁମାରୱିନ ଯାଉଥିବା ସନ୍ତୋଷୀ ନାମକ ଘରୋଇ ବସ୍‌ ଉପରେ, ବାର୍ଥିନର ଭାଲୁ ସେତୁ ନିକଟରେ ଏକ ପାହାଡ଼ରୁ ଭୂସ୍ଖଳନର ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବସ୍‌ର ଛାତ ଉଡ଼ି ଘାଟିର ଧାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ବସ୍‌ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବସ୍‌ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫଥର ମଧ୍ୟରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ଯାତ୍ରା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍ ମଧ୍ୟରୁ 15 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍‌ ଭିତରୁ 15 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ଏବଂ ଜଣେ ପୁଅକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଭୂସ୍ଖଳନର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସିଧା ଆସି ବସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା।

ଘଟଣାଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ 6ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ବସ୍‌ଟି ମାରୋଟାନ୍ ବାର୍ଥୀ, ଘୁମାରୱିନ୍ ଏବଂ ମଝିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ 30-35 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠାକୁର ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ସୁଖୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୃତକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିମଲାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ଆଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 15 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 18 ଜଣଙ୍କୁ ଇଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।

ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିଳାସପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନି ପାଇଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି (PMNRF)ରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ₹2 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ₹50,000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଳାସପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ।"

ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି।"

