ହିମାଚଳରେ ପୁଣି ଭୁସ୍ଖଳନ, ବସ୍ ଛାତ ଉପରେ ପହାଡ଼ଧସି ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ମୃତାହତ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିଳାସପୁରରେ ଭୁସ୍ଖଳନର ଶିକାର ବସ୍। ମୃତାହତଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
Published : October 7, 2025 at 10:59 PM IST
ସିମଲା: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ଭୂସ୍ଖଳନ। ହେଲେ ଏଥର ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଛି ଏକ ଯାତ୍ରୀ ବାହୀ ବସ୍। ରାଜ୍ୟର ବିଳାସପୁରରେ ଘଟିଛି ଏ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଳାସପୁରର ମାରୋଟାନରୁ ଘୁମାରୱିନ ଯାଉଥିବା ସନ୍ତୋଷୀ ନାମକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଉପରେ, ବାର୍ଥିନର ଭାଲୁ ସେତୁ ନିକଟରେ ଏକ ପାହାଡ଼ରୁ ଭୂସ୍ଖଳନର ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ର ଛାତ ଉଡ଼ି ଘାଟିର ଧାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ବସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫଥର ମଧ୍ୟରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ଯାତ୍ରା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
#WATCH | Kullu: Himachal Pradesh Deputy CM Mukesh Agnihotri says, " 15 people have lost their lives in the private bus accident in bilaspur. 18 people have been recovered, three of them have been sent to the hospital. it is said that around 25-30 people were on board the bus. i am… https://t.co/R98S8nsi0N pic.twitter.com/z23O6qnuL2— ANI (@ANI) October 7, 2025
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍ ମଧ୍ୟରୁ 15 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍ ଭିତରୁ 15 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ଏବଂ ଜଣେ ପୁଅକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଭୂସ୍ଖଳନର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସିଧା ଆସି ବସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଘଟଣାଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ 6ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ବସ୍ଟି ମାରୋଟାନ୍ ବାର୍ଥୀ, ଘୁମାରୱିନ୍ ଏବଂ ମଝିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍ରେ ପ୍ରାୟ 30-35 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠାକୁର ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ସୁଖୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୃତକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିମଲାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ଆଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 15 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 18 ଜଣଙ୍କୁ ଇଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିଳାସପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନି ପାଇଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି (PMNRF)ରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ₹2 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ₹50,000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଳାସପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ।"
Saddened by the loss of lives due to a mishap in Bilaspur, Himachal Pradesh. My thoughts are with the affected people and their families during this difficult time. Praying for the speedy recovery of the injured.— PMO India (@PMOIndia) October 7, 2025
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next…
ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି।"
बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण हुई बस दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ।— President of India (@rashtrapatibhvn) October 7, 2025
