ଲଦାଖ ହିଂସା, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଗିରଫ
ଲଦାଖ ଉତ୍ତେଜନା ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ । ବନ୍ଧା ହେଲେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ।
Published : September 26, 2025 at 4:57 PM IST
Sonam Wangchuk Arrested ଶ୍ରୀନଗର: ଲେହ ଲଦାଖ ହିଂସା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ବନ୍ଧା ହେଲେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ । ଲଦାଖକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ହିଂସା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ 4 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 90ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବନ୍ଧା ହେଲେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ:
ଲଦାଖକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଓ ସମ୍ବିଧାନର ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲଦାଖରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି । ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ 4 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ସହ ପ୍ରାୟ 90ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛି । ଏହି ହିଂସା ପାଇଁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ତେବେ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ସୋନମଙ୍କ NGO ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ:
ଲଦାଖରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତ ଗୁରୁବାର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଏନଜିଓ (ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅଫ୍ ଲଦାଖ SECMOL)କୁ ମିଳୁଥିବା ବିଦେଶୀ ଫଣ୍ଡ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଲେହ ପୋଲିସ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ହିଂସା ଘଟଣାରେ ଅନେକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଏଥିସହ ହିଂସାକୁ ଉସକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଅନେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ।
କାହିଁକି ଘଟିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ?
କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲଦାଖକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଗତ ବୁଧବାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ 4 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଓ 90ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ । ପରେ ଏହା ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା । ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ।
କିଏ ହରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ?
ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ 4 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ହେଲେ 46 ବର୍ଷୀୟ ସ୍ବାଗତ ଥାରଚିନ, ଷ୍ଟାନିଜ ନାମଗୟାଲ(24), ଜିଗମେଟ ଦୋରଜୟ ଓ ରିନଚେନ ଦାଦୁଲ(21) । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଲଦାଖରେ ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ବନ୍ଦ:
ହିଂସାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ହିଂସା ଉସକାଇବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ:
ହିଂସା ଉସକାଇବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯେତେବେଳେ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲି । ଯଦି ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି । ତେବେ କେବେ ବି ଗିରଫ କଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ।’