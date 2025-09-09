ETV Bharat / bharat

ଆପଣଙ୍କ କିଚେନ ଗାର୍ଡେନ୍ ପାଇଁ ଆଣନ୍ତୁ ଚାରା, ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କାରେ

ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ବିନା ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ମାନର ଚାରା । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ?

ଜୟପୁର: ଏଥର କିଚେନ ଗାର୍ଡେନ୍ ପାଇଁ ଚାରା ଟେନସନରୁ ମିିଳିବ ମୁକ୍ତି । ବିନା ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ମାନର ଚାରା । ଅତି ସୁବିଧାରେ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାରା । ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁନ୍ଦି ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଫର୍ ଭେଜିଟେବଲରେ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ଲଙ୍କା, ବନ୍ଧାକୋବି, ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଭଳି ଅନେକ ଫଳ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏହି ଚାରାଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏବଂ ବିନା ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏହି ଚାରାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିଜର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ।


ବିନା ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଚାରା:

ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଫର୍ ଭେଜିଟେବଲର ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୁର୍ଗା ଲାଲ ଆର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଏଠାରେ ବିହନ ଏବଂ ଚାରା ଉଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଲଗାଯାଏ । ଗଛଟି ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରୋଗ ନ ହୁଏ ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ରୁହେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ । ଏଠାରେ ବିନା ମାଟିରେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ଲଙ୍କା, ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ବ୍ରୋକୋଲି, ବିଲାତି, ଟମାଟୋ ଦ୍ରାକ୍ଷା, କଦଳୀ ଏବଂ ତରଭୂଜ ଚାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଚାଷୀ ନିଜ ପସନ୍ଦର ବିହନ ଆଣି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ।"

CENTRE OF EXCELLENCE VEGETABLE
CENTRE OF EXCELLENCE VEGETABLE (ETV Bharat)

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ନିଜେ ବିହନ ଆଣି ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ତେବେ ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହୁଏ, କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥା । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ବହୁ ଚାଷୀ ଏଠାରେ ଅନେକ ଫସଲର ହଜାର ହଜାର ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେରୁ ବାହାର କରାଯାଇ କ୍ଷେତ କିମ୍ବା କିଚେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଲଗାଯାଏ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ରାତାରାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ । ଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମୟ ସହ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଲାଗେ । ଅନ୍ୟପଟେ ମାଟି ବାହିତ ରୋଗ ଗଛକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ । ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତର ମାଟିରେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କ୍ଷତି କରିପାରେ । ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ । ଯାହା ଫଳରେ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ।"

CENTRE OF EXCELLENCE VEGETABLE
CENTRE OF EXCELLENCE VEGETABLE (ETV Bharat)

କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ?

ଏନେଇ କୋଟା ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆରକେ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜ କିଚେନ ଗାର୍ଡେନ୍ କିମ୍ବା ଫାର୍ମ ପାଇଁ 50ରୁ 100 ଗଛ ନେଇପାରିବେ । ଏଠାରେ ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ, ଫୁଲକୋବି, ବ୍ରୋକୋଲି, ବିଲାତି, ଟମାଟୋ, କଦଳୀ, ତରଭୂଜ, ବନ୍ଧାକୋବି ଏବଂ ବିଲାତି ଭଲି ଅନେକ ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏଠାରେ ବିହନ ରୋପଣ ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ । ଏଠାରେ ମାଟି ବିନା ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମାଟିରୁ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଗଛରେ ନ ଆସେ । ଚାରା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ କୋକୋ ପିଟ୍, ଭର୍ମିକୁଲାଇଟ୍ ଏବଂ ପର୍ଲାଇଟର ମିଶ୍ରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । "

'୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ'

ଏଠାରେ ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୭ ଲକ୍ଷ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଚଳିତ ଥର ୧୦ରୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ୧୨ରୁ ୧୫ଟି ବ୍ୟାଚରେ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ ଫସଲର ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ୩୦ରୁ ୩୫ ଦିନ ଲାଗେ, କିଛି ଫସଲ ପାଇଁ ୧୮ରୁ ୨୫ ଦିନ ଲାଗେ । ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟ ଲାଗେ । ଏଠାରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଯଦି ସେ ନିଜର ବିହନ ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ୧ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ବିହନ ସହିତ ଅଧା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଚାରା ନେବା ସମୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ସେହିପରି ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାରା ନିଅନ୍ତି ,ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଚାରା ପାଇଁ 2 ଟଙ୍କାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

