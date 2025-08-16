ETV Bharat / bharat

କିସ୍ତୱାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ: ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 60 ଟପିଲା, ଗତ 12 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 552 ଜୀବନ - EXTREME WEATHER EVENTS IN 12 YEARS

ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 60 ଟପିଲା, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 38 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, ପ୍ରଭାବିତ ଗାଁ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା।

Extreme Weather Events in Kishtwar in last 12 Years
Extreme Weather Events in Kishtwar in last 12 Years (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 16, 2025 at 5:26 PM IST

କିସ୍ତୱାର(ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର): ଗୁରୁବାର ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାରରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ 60 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି 60ରୁ 70 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 38 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ

ସଙ୍କଟର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ପ୍ରମୁଖ, ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜେ ଏହାର ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାତାରାତି ଯାନବାହାନ ଯୋଗେ ଏଠାକୁ ଉପକରଣ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସିଆରପିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ରାତାରାତି ଉପକରଣ ସହିତ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବାୟୁସେନା, ଭାରତୀୟ ସେନା, ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଆରଓଙ୍କ ସେବା ନିଆଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସ୍ତାରୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଅଛି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବାକିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।"

ଗୁରୁତର ଆହତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ 52 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜମ୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ରେଫର କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ।

ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା

ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଶନିବାର କିସ୍ତୱାର ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସୁଛି। 60 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 38 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ଅନେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।"

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ (ANI)

ଗତ 12 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 552 ଜୀବନ

କିସ୍ତୱାରରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅତି ପ୍ରବଳ ପାଣିପାଗ ଜନିତ ଘଟଣାର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଲୋକପାତ କରିଛି। 2010ରୁ 2022 ମଧ୍ୟରେ 2863ଟି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ 552 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

2024 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ, ‘2010-2022 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀରରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ପାଣିପାଗ ଜନିତ ଘଟଣା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା, ବଜ୍ରପାତ, କୁଆ ପଥର ମାଡ଼, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବନ ଝଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ସାମନାକୁ ଆସିଛି। "ଗତ 12 ବର୍ଷ (2010-2022) ମଧ୍ୟରେ, ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀରରେ ମୋଟ 2863ଟି ଅତି ପ୍ରବଳ ପାଣିପାଗ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଡିସେମ୍ବର 31, 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 552 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି," ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ତ୍ରୈମାସିକ ପତ୍ରିକା 'ମୌସମ୍'ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି।

ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦ ଥିଲା ବଜ୍ରପାତ ଯାହା 1942ଟି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତା’ପରେ 409ଟି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ 168ଟି ବନ୍ୟା ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ପ୍ରତି ଘଟଣା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମାରାତ୍ମକ ବିପଦ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। "ଭାରି ବର୍ଷା (409), ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା (168) ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ (1942) ତୁଳନାରେ ପ୍ରତି ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା," ଅଧ୍ୟୟନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

ମୋଟ ଘଟଣା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ (2010-2022): 2863 ଘଟଣା ଏବଂ 552 ମୃତ

  • ବଜ୍ରପାତ: 1942 ଘଟଣା
  • ଭାରୀ ବର୍ଷା: 409 ଘଟଣା
  • ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍: 168 ଘଟଣା
  • ଭାରୀ ତୁଷାରପାତ: 24 ଘଟଣା

ଜିଲ୍ଲା ୱାରୀ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କୁପୱାରା, ବାନ୍ଦିପୋରା, ବାରାମୁଲ୍ଲା ଏବଂ ଗଣ୍ଡେରୱାଲରେ ତୁଷାରପାତ ଜନିତ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ପାଇଁ, କିସ୍ତୱାର, ଅନନ୍ତନାଗ, ଗଣ୍ଡେରୱାଲ ଏବଂ ଡୋଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।

ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦିଓ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 42ଟି ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 30 ସେମିରୁ ଅଧିକ ତୁଷାରପାତ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ 182 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଯଥାକ୍ରମେ 119, 111 ଏବଂ 71 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ଘଟଣା ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ:

  • ଭାରୀ ତୁଷାରପାତ: 182 ମୃତ୍ୟୁ
  • ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍: 119 ମୃତ୍ୟୁ
  • ଭାରୀ ବର୍ଷା: 111 ମୃତ୍ୟୁ
  • ଭୁସ୍ଖଳନ: 71 ମୃତ୍ୟୁ

ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷକମାନେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର 10ଟି ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଷ୍ଟେସନରୁ ପାଣିପାଗ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। "ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟୟନରେ, ଆମେ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର 10ଟି ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ, ବଜ୍ରପାତ, ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅତି ପ୍ରବଳ ପବନର ଆବୃତ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ।" ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସରକାରୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରେକର୍ଡରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। "ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀନଗରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା।"

