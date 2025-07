ETV Bharat / bharat

ନିମିଷା ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଫାଶୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆଶା ମଳିନ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଉତ୍ତର 'ବହୁତ କିଛି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ' - CENTER ON NIMISHA PRIYA EXECUTION

Centre Tells SC It Can't Do Much To Halt Kerala Nurse's Execution In Yemen ( ETV BHARAT )