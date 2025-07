ETV Bharat / bharat

ନିମିଷା ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଆସ୍ବସ୍ଥି, ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ୟେମେନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ - NIMISHA PRIYA

Relief For Nimisha Priya As Yemeni Authorities Postpone Execution Day Before Scheduled Date ( FILE )