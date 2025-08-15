ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ: କେରଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷରତା ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିଛି। ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ କରିବେ।
ଏହି ସଫଳତା ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳିତ 'ଡିଜି କେରଳମ- ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା' ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ବୟସ, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଲାଭ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲମ୍ପରା ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ପୁଲମ୍ପରା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା। ଏହାର ସଫଳତା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଏହି ମଡେଲ୍ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଡିଜିଟାଲ୍ ସରକାରୀ ସେବା, ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭଳି ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ପ୍ରବେଶକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା।
କେରଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସେବା ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 2022 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଯେ, "ଯେତେବେଳେ ସେବା ଡିଜିଟାଲ୍ ହେବ, କୌଣସି ନାଗରିକ ଯେପରି ପଛରେ ରହିବେ ନାହିଁ।"
କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ, 14 ବର୍ଷ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରିକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଲିମରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବା, ଭିଡିଓ ଏବଂ ଅଡିଓ କଲ୍ କରିବା, ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା, YouTube ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସରକାରୀ ଇ-ସେବାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ମୌଳିକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା, ଯେପରି-
- ୮୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାରର ୧.୫ କୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା।
- ୨୧,୮୮,୩୯୮ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୨୧,୮୭,୯୬୬ ଜଣ ତାଲିମ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ।
- ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୧,୮୭,୬୬୭ ଜଣ (୯୯.୯୮%) ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାସ୍ କରିଥିଲେ।
ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ପାସ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କେହି ପଛରେ ନ ରହିବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ତାଲିମ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା।
ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ସଫଳତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। କେରଳର ସଫଳତା ଏକ ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି।
