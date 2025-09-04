Flood Devastation in Jhelum River, ଶ୍ରୀନଗର: କାଶ୍ମୀରର ଝେଲମ୍ ନଦୀରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ । ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ଝେଲମ୍ ନଦୀ । ଦିନେ କାଶ୍ମୀରର ଶୋଭା ବଢାଉଥିବା ନଦୀ ଆଜି ସାଜିଛି ଏକ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଅଧ୍ୟାୟ । ସାରା କାଶ୍ମୀରରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ । ଜୀବନ, ଜୀବିକା ଓ ଭିଟାମାଟି ଚିନ୍ତାରେ ଅସ୍ଥିର କାଶ୍ମୀରବାସୀ ।
2014 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା:
ଝେଲମ୍ ନଦୀ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବାହିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ । ମାତ୍ର କାଶ୍ମୀରରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀରେ ଆସିଛି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝେଲମ୍ ନଦୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଜଳପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । 2014 ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ବିନାଶକାରୀ ବନ୍ୟା ପରେ 7 ଥର ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତିନ୍ତିତ ଓ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି ।
ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ନଦୀ:
ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନନ୍ତନାଗର ସଙ୍ଗମଠାରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସକାଳ 11ଟାରେ 22 ଫୁଟ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟ ସୁଦ୍ଧା 27 ଫୁଟରେ ପହଁଞ୍ଚିଥିଲା । 25 ଫୁଟର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା । ଶ୍ରୀନଗରର ରାମ ମୁନସିବାଗ ଠାରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଜଳସ୍ତର 22.25 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହା 21 ଫୁଟର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ।
ଭୟଭୀତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା:
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ 2014 ମସିହାର ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇଦେଇଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣ କଶ୍ମୀରର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ସଙ୍ଗମରେ ଜଳସ୍ତର ୨୭ ଫୁଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ମୋର ହୃତସ୍ପନ୍ଦନ ବଢିଗଲା । ଆମେ ସମସ୍ତେ ୨୦୧୪ ମସିହା କଥା ମନେ ରଖିଛୁ । ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବଢ଼ିଯାଏ, ଏହା କାହାରି କଥା ଶୁଣେ ନାହିଁ ।" ଶ୍ରୀନଗରରେ, ଏହି ଦିନ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଥିବା କଥା କହିଥିଲେ।
ମେହଜୁର ନଗରର ବାସିନ୍ଦା ଶବନମ ଜାନ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ।" ଶବନମ ଜାନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି "ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ବର୍ଷା ହୁଏ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଭୟରେ ରହୁ । ୧୧ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ।"
ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଗୁରୁବାର ସକାଳେ, ବଡଗାମର ଶାଲିନାରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀନଗର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା । ଲାସଜାନ, ସୋଇଟେଙ୍ଗ, ନୌଗାମ, ବ୍ୟେଥପୋରା, ଗୋପାଳପୋରା, ପାଦସାହିବାଗ ଏବଂ ମେହଜୁର ନଗରର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ମସଜିଦରୁ ଲାଉଡସ୍ପିକର ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଛଅ ଥର ଟପିଲାଣି ବିପଦ ସଙ୍କେତ:
ଏହି ଘଟଣା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୪ ଠାରୁ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ନିକଟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କ୍ରମରେ ଏକ ସଦ୍ୟତମ ଅଧ୍ୟାୟ । 2014 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଠାରୁ ଏହା ଘାଟିକୁ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛି । ଏହି ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା ଓ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ, ଝେଲମ୍ ନଦୀ ଅତି କମରେ ଛଅ ଥର ବିପଦ ସ୍ତର ଛୁଇଁଛି କିମ୍ବା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୫, ଜୁଲାଇ ୨୦୧୭, ଜୁଲାଇ ୨୦୧୮, ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୯ ଏବଂ ସଦ୍ୟତମ ଚଳିତବର୍ଷର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ନୈରାଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା:
୨୦୧୪ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଝେଲମ୍ ଏବଂ ତାୱି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା, ବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ନାଳଗୁଡ଼ିକୁ ଖନନ କରିବା ଏବଂ ନଦୀର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖନନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । "ଏହା ଦୁର୍ବଳ ଯୋଜନା, ଭଙ୍ଗୁର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଅବହେଳାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ । ୧୧ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ୨୦୧୪ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ," ସ୍ଥାନୀୟ କହିଛନ୍ତି।
ଗୁରୁବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା, ଜଳସ୍ତରରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । ସକାଳ ୯ଟାରେ ଝେଲମ୍ ସଙ୍ଗମରେ ୨୭.୦୩ ଫୁଟ ଏବଂ ରାମ ମୁନସି ବାଗରେ ୨୨.୦୫ ଫୁଟ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା । କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ ସଙ୍ଗମରେ ୨୭.୬୪ ଫୁଟ ଏବଂ ରାମ ମୁନସି ବାଗରେ ୨୨.୨୫ ଫୁଟ ଜଳସ୍ତର ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ।
ମିଳୁଛି ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସଙ୍କେତ:
ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗମ ଏବଂ ରାମ ମୁନସି ବାଗରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉଛି । ହେଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଡଗାମର ଜୁନିପୋରା ନିକଟରେ ଝେଲମ୍ ବନ୍ଧରେ ଫାଟ ଦେଖା ଦେବା ପରେ ଶାଲିନା, ରାଖ ଶାଲିନା, ସିରବାଗ ଏବଂ ସମରବାଗ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ:
କାଶ୍ମୀର ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର ଅଂଶୁମାନ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନସାଧାରଣ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ । ଅଂଶୁମାନ ଗର୍ଗ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି, ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଆମେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ପରାମର୍ଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜସ୍ୱ, ପୋଲିସ, NDRF ଏବଂ SDRF କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ 11ଟି ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି।
ଝେଲମ୍ ନଦୀର ବନ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ:
ଝେଲମ୍ ନଦୀ: ୨୦୧୪ ପରଠାରୁ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ!
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୪: ସଙ୍ଗମରେ ଜଳ ୩୪.୭ ଫୁଟ ଏବଂ ରାମ ମୁନସି ବାଗରେ ପ୍ରାୟ ୨୯.୫ ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୫: ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ରାମ ମୁନସି ବାଗରେ ଜଳସ୍ତର ପ୍ରାୟ ୨୩ ଫୁଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କ ଖେଳିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଜୁଲାଇ ୨୦୧୭: ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ସଙ୍ଗମ ଏବଂ ରାମ ମୁନସି ବାଗ ଉଭୟ ଠାରେ ଝେଲମ ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଜୁଲାଇ ୨୦୧୮: ସଙ୍ଗମରେ ଜଳସ୍ତର ୨୨.୩୧ ଫୁଟ ଏବଂ ରାମ ମୁନସି ବାଗରେ ୨୦.୮୯ ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୯: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବରଫ ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ସଙ୍ଗମରେ ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, ରାମ ମୁନସି ବାଗଠାରେ ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତର ନିକଟତର ହୋଇଥିଲା ।
ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫: ସଙ୍ଗମଠାରେ ୨୩.୯୯ ଫୁଟ ଏବଂ ରାମ ମୁନସି ବାଗ ୨୧.୧୦ ଫୁଟରେ ଜଳସ୍ତର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବନ୍ୟା ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫: ସଙ୍ଗମଠାରେ ଜଳ ୨୭.୬୫ ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି ।