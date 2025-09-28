କାହିଁକି ଘଟିଲା ଦଳାଚକଟା ? କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା, ବିଜୟ କହିଲେ ଦୁଃଖକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ
ଟିଭିକେ(TVK) ନେତା ବିଜୟ, କରୁର ଦଳାଚକଟା ପୀଡିତ ପରିବାର ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Published : September 28, 2025 at 2:36 PM IST
Karur Stampede ଚେନ୍ନାଇ: ସାଉଥ୍ ସିନେମାର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ଥାଲାପଥି ବିଜୟଙ୍କ କରୁର ଠାରେ ଗତସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଲିରେ ଭୟଙ୍କର ଦଳାଚକଟା । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 39କୁ ବୃଦ୍ଧି । ଏଥିରେ 16 ଜଣ ମହିଳା ଓ 8 ଜଣ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ । 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି । ଦଳାଚକଟାରେ ମୃତକ ଓ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ବିଜୟ ।
என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம்.— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) September 28, 2025
கற்பனைக்கும் எட்டாத வகையில், கரூரில் நேற்று நிகழ்ந்ததை நினைத்து, இதயமும் மனதும் மிகமிகக் கனத்துப் போயிருக்கும் சூழல். நம் உறவுகளை இழந்து தவிக்கும் பெருந்துயர்மிகு மனநிலையில், என் மனம் படுகிற வேதனையை எப்படிச் சொல்வதென்றே…
20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା:
ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଜହାମ (TVK) ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କ ଶନିବାର କରୁର ଠାରେ ହୋଇଥିବା ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବିଜୟ ରବିବାର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଆହତଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅଭିନେତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପରିବାରମାନଙ୍କର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତିର ଭରଣା ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ।
The unfortunate incident during a political rally in Karur, Tamil Nadu, is deeply saddening. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Wishing strength to them in this difficult time. Praying for a swift recovery to all those injured.— Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2025
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତା:
ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଆହତଙ୍କୁ 50,000ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ନିଜର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଳାଚକଟା ସ୍ଥଳକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତରାତିରେ ଦୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜୟ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
PM @narendramodi has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF to be given to the next of kin of each deceased in the unfortunate incident at a political rally in Karur, Tamil Nadu. The injured would be given Rs. 50,000. https://t.co/UmPmpPUqZD— PMO India (@PMOIndia) September 28, 2025
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶବ୍ଦହୀନ:
ବିଜୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି କରୁରରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି, କଳ୍ପନା କରି, ମୋର ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ଗଭୀର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡୁଛି । ଆମର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଅପାର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ, ମୋ ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ହରାଇ ବସିଛି । ମୋର ଆଖି ଏବଂ ମନ ଦୁଃଖରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି ।"
"ଆମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କ୍ଷତି ସାମ୍ନାରେ ସାନ୍ତ୍ବନା ମଧ୍ୟ ନିରର୍ଥକ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି" ବୋଲି ଅଭିନେତା ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ।
ଖରା ଓ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଅଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇରହିଥିଲେ ଲୋକ:
ଗତସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଲିଲନାଡୁର କରୁର ଠାରେ ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଜହାମ (TVK)ର ମାସିକ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ଲୋକ ଖରାରେ ଓ ସଠିକ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଅଭାବରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବିଜୟଙ୍କ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆସିବାରେ ଡେରି ଯୋଗୁଁ ଭିଡ଼ ବଢିଥିଲା । ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା । ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ବିଜୟ ଥାଲାପଥି ବସ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ଏହି ଏଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମୁଦାୟ 95 ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ତାମିଲନାଡୁ ଡିଜିପି ଜି ଭେଙ୍କଟରମଣ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୟଙ୍କ କରୁର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜନୈତିକ ରାଲିରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 39କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବିଜୟ ନିଜ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଡେରି ହେବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଖରାରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଅଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ । ଦଳାଚକଟା ପରେ ସମୁଦାୟ 95 ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସମୁଦାୟ 51 ଜଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । 44 ଜଣଙ୍କର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।"
ଦଳାଚକଟାକୁ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ:
ତାମିଲନାଡୁର କରୁର ଠାରେ ଦଳାଚକଟାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ମାମଲା ଦାଏର କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ତଥା ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି କି ନାହିଁ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସଭାରେ କେଉଁ କାରଣକୁ ନେଇ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ତାମିଲନାଡୁ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମାମଲାକୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ଚଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।"
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ:
ତାମିଲନାଡୁର କରୁର ଠାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁ ହୃଦୟବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଜି ସକାଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଚପଲ ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ଏଣେ ତେଣେ ପଡିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଏପରି ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନଥିଲା: ଷ୍ଟାଲିନ
ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି, ଇତିହାସରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ରାଲିରେ କେବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହାନି ଘଟିନଥିଲା । ଗତକାଲିର ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଚଣାରେ 39 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି ।
"ମୁଁ ଏଠାରେ ଦୁଃଖୀ ପରିବାରର ଗଭୀର ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି । କରୁରରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନାହିଁ । ଗତକାଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭:୪୫ ସମୟରେ, ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କରୁର ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି ।"
ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ ଏପରି ଘଟଣାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶ୍ବାସନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମ ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସରେ କେବେ ଏପରି ରାଜନୈତିକ ରାଲିରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନଥିଲା । ଏପରି ଘଟଣା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।