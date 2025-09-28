ETV Bharat / bharat

କାହିଁକି ଘଟିଲା ଦଳାଚକଟା ? କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା, ବିଜୟ କହିଲେ ଦୁଃଖକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ

ଟିଭିକେ(TVK) ନେତା ବିଜୟ, କରୁର ଦଳାଚକଟା ପୀଡିତ ପରିବାର ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) chief and actor Vijay addresses supporters during a rally, in Namakkal
Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) chief and actor Vijay addresses supporters during a rally, in Namakkal (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2025 at 2:36 PM IST

Karur Stampede ଚେନ୍ନାଇ: ସାଉଥ୍ ସିନେମାର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ଥାଲାପଥି ବିଜୟଙ୍କ କରୁର ଠାରେ ଗତସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଲିରେ ଭୟଙ୍କର ଦଳାଚକଟା । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 39କୁ ବୃଦ୍ଧି । ଏଥିରେ 16 ଜଣ ମହିଳା ଓ 8 ଜଣ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ । 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି । ଦଳାଚକଟାରେ ମୃତକ ଓ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ବିଜୟ ।

20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା:

ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଜହାମ (TVK) ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କ ଶନିବାର କରୁର ଠାରେ ହୋଇଥିବା ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବିଜୟ ରବିବାର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଆହତଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅଭିନେତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପରିବାରମାନଙ୍କର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତିର ଭରଣା ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତା:

ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଆହତଙ୍କୁ 50,000ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ନିଜର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଳାଚକଟା ସ୍ଥଳକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତରାତିରେ ଦୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜୟ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶବ୍ଦହୀନ:

ବିଜୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି କରୁରରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି, କଳ୍ପନା କରି, ମୋର ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ଗଭୀର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡୁଛି । ଆମର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଅପାର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ, ମୋ ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ହରାଇ ବସିଛି । ମୋର ଆଖି ଏବଂ ମନ ଦୁଃଖରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି ।"

"ଆମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କ୍ଷତି ସାମ୍ନାରେ ସାନ୍ତ୍ବନା ମଧ୍ୟ ନିରର୍ଥକ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି" ବୋଲି ଅଭିନେତା ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ।

Lots of People gather at actor Vijay's Political Rally
Lots of People gather at actor Vijay's Political Rally (PTI)

ଖରା ଓ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଅଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇରହିଥିଲେ ଲୋକ:

ଗତସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଲିଲନାଡୁର କରୁର ଠାରେ ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଜହାମ (TVK)ର ମାସିକ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ଲୋକ ଖରାରେ ଓ ସଠିକ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଅଭାବରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବିଜୟଙ୍କ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆସିବାରେ ଡେରି ଯୋଗୁଁ ଭିଡ଼ ବଢିଥିଲା । ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା । ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ବିଜୟ ଥାଲାପଥି ବସ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ଏହି ଏଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମୁଦାୟ 95 ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

Horrific scenes from karur stampede
Horrific scenes from karur stampede (PTI)

ତାମିଲନାଡୁ ଡିଜିପି ଜି ଭେଙ୍କଟରମଣ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୟଙ୍କ କରୁର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜନୈତିକ ରାଲିରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 39କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବିଜୟ ନିଜ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଡେରି ହେବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଖରାରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଅଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ । ଦଳାଚକଟା ପରେ ସମୁଦାୟ 95 ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସମୁଦାୟ 51 ଜଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । 44 ଜଣଙ୍କର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।"

ଦଳାଚକଟାକୁ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ:

ତାମିଲନାଡୁର କରୁର ଠାରେ ଦଳାଚକଟାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ମାମଲା ଦାଏର କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ତଥା ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି କି ନାହିଁ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସଭାରେ କେଉଁ କାରଣକୁ ନେଇ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ତାମିଲନାଡୁ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମାମଲାକୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ଚଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।"

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ:

ତାମିଲନାଡୁର କରୁର ଠାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁ ହୃଦୟବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଜି ସକାଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଚପଲ ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ଏଣେ ତେଣେ ପଡିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଏପରି ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନଥିଲା: ଷ୍ଟାଲିନ

ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି, ଇତିହାସରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ରାଲିରେ କେବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହାନି ଘଟିନଥିଲା । ଗତକାଲିର ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଚଣାରେ 39 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି ।

"ମୁଁ ଏଠାରେ ଦୁଃଖୀ ପରିବାରର ଗଭୀର ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି । କରୁରରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନାହିଁ । ଗତକାଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭:୪୫ ସମୟରେ, ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କରୁର ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା; ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 39କୁ ବୃଦ୍ଧି

ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ ଏପରି ଘଟଣାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶ୍ବାସନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମ ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସରେ କେବେ ଏପରି ରାଜନୈତିକ ରାଲିରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନଥିଲା । ଏପରି ଘଟଣା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

