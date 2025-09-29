Karur Stampede: 'କରୁର ଦଳାଚକଟା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା'- ବିରୋଧୀ
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ତୀବ୍ର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
Published : September 29, 2025 at 7:29 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁ କରୁର ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 41କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଜଣେ ୬୦ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାପରେ ଘଟଣାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 18ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାବାଦ୍ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10 ଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ 13 ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି।
ସେପଟେ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ TVK ମହାସଚିବ ପୁସି ଆନନ୍ଦ, TVK କରୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାରିଟି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୃତ୍ୟୁର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଥାଭେକାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଦୁରାଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାୟର କରାଯାଇଛି।
ତଦନ୍ତ କରିବ NDA ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ
ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ସି ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ଟ୍ରି କାଝାଗମ (TVK) ଦଳର ପ୍ରଚାର ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟି 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ 41 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ତୀବ୍ର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେ ପି ନଡ୍ଡା ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତିର ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁର କରୁର ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA) ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି।
ମଥୁରାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ସାଂସଦ ଏବଂ ଅଭିନେତା ହେମା ମାଳିନୀ ଏହି ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ସଂଯୋଜକ ଥିବାବେଳେ, 7 ଜଣ ସାଂସଦ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରୁରାଗ ଠାକୁର, ତେଜସ୍ୱୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବ୍ରିଜ ଲାଲ, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରେଖା ଶର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଥିବାବେଳେ ଶିବସେନାର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିନ୍ଦେ ଏବଂ ଟିଡିପିର ପୁଟ୍ଟା ମହେଶ କୁମାର ଅଛନ୍ତି। ଆଠ ଜଣିଆ ସାଂସଦ କମିଟି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱକୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
An eight-member NDA-BJP leaders' delegation will visit Tamil Nadu's Karur to investigate the circumstances that led to the stampede, meet with affected families, and submit a report. pic.twitter.com/TY5vKfAnuB— ANI (@ANI) September 29, 2025
ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ସିଂହ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, "କରୁର ରାଲିରେ ପ୍ରାଣହାନି ପାଇଁ ବିଜେପି ସଭାପତି ନଡ୍ଡା ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି।"
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟିକ କମିଶନ ଗଠନ
ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଅରୁଣା ଜଗଦୀଶନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟିକ କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ ଜଗଦୀଶନ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରାଲି ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି।
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ TVK ମହାସଚିବ ପୁସି ଆନନ୍ଦ, କରୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାରିଟି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭେଲୁଚାମିପୁରମ ସ୍ଥଳ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ, ତାମିଲନାଡୁ ଆଇନ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଏଡିଜିପି ଡେଭିଡସନ୍ ଦେବଶୀରବଧାମ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, TVK ଆୟୋଜକମାନେ ନିଜେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଭେଲୁଚାମିପୁରମ ଏକ ବୃହତ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ରାଲି କରିଥିଲା।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ମହାସଚିବ ଏଡାପ୍ପାଡି କେ. ପଲାନିସ୍ୱାମୀ, କରୁର ଗସ୍ତ କରି ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ସେ ଡିଏମକେ ସରକାର ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
"TVK ରାଲିକୁ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ନଥିଲା। ଯଦିଓ ଏକ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ଏପରି କୌଣସି ରାଲି କରେ, ତେବେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କରନ୍ତି, ପୋଲିସ ଏକପାଖିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଡିଏମକେ ଶାସନରେ, ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ," ବୋଲି ପଲାନିସ୍ୱାମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
