BRSର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତା ଏବଂ ଏମଏଲସି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କେ. କବିତା

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି (BRS) ନେତା ଏବଂ MLC କେ. କବିତା ବିଧାନ ପରିଷଦ ଏବଂ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଲଙ୍ଗାନା ଜାଗୃତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପଛରେ ଥିବା କଥିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଡ଼ା ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। କବିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଦବୀ ହରାଇବା ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ହରାଇବା ନୁହେଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଏପରି କିଛି ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ନିଲମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦଳର କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ। ସେମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ, ଆମ ପରିବାର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଆମ ପରିବାର ବିଭାଜିତ ହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ, ମୋତେ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି।"
'ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ'
ସେ ତାଙ୍କ ପିତା ତଥା BRS ସଭାପତି କେ. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ (KCR)ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ହେଉଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। "ମୁଁ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା କହୁଥିବାରୁ ମୋତେ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ KTR ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବିପଦ ଅଛି। BRSକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଭାବେ ମୋତେ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି," ବୋଲି କବିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
କବିତା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଶ ରାଓ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। "ସେମାନେ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଆମର ପରିବାର ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହରିଶ ରାଓଙ୍କ ମାମଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଶିରୋନାମା ହେବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
'KTR କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ'
ସେ ହରିଶ ରାଓଙ୍କ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ, ଯାହା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। "ଯେତେବେଳେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣାଯାଇଥିଲା, ମୋ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୋତେ କହିଥିଲା ଯେ, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହେ ଯେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ତେବେ KTR ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଦଳର MLCମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ତେବେ ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ ଚୁପ୍ ରହିବେ?" କି ବୋଲି କବିତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ
କବିତା ନଭେମ୍ବର 23, 2024 ଠାରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ 47 ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ଗୁରୁକୂଳର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଥିଲେ, ୪୨ ପ୍ରତିଶତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ମହିଳାଙ୍କୁ 2500 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ ତେଲଙ୍ଗାନା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଭଦ୍ରାଚଳମର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମ, ତେଲଙ୍ଗାନା ଥାଲିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମେହବୁବନଗରରେ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଉପରେ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
କବିତା ନିଲମ୍ବନ ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ପରେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିବାରୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ନିଲମ୍ବିତ ହୁଏ କି ନ ହୁଏ, ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ, ମୋ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ।" 'ମୁଁ ତେଲଙ୍ଗାନା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ'
"ମୁଁ BRS ପତାକା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଜନହିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ନେତା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାମାଜିକ ତେଲଙ୍ଗାନା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ",ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କବିତା।
କବିତା ନେତା ସନ୍ତୋଷ ରାଓ ଏବଂ ହରିଶ ରାଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୋକ ଭଳି, ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛନ୍ତି। କବିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ହରିଶ ଉଭୟ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି।
'ସନ୍ତୋଷ ରାଓ ତରକାରିରେ ଲୁଣ ପରି'
"ସନ୍ତୋଷ ରାଓ ତରକାରିରେ ଲୁଣ ପରି। ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ହରିଶ ରାଓ ସମାନ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବା ଉଚିତ। ହରିଶ ରାଓ କେବେ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ କି? ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଜନସାଧାରଣ ପାଇବା ଉଚିତ।" ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ତେଲଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମୁଁ ୨୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି। ମୁଁ ତେଲଙ୍ଗାନାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତେଲଙ୍ଗାନା ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି (TRS) ପାଇଁ କେତେ କିଛି କରିଛି। କେବଳ ହରିଶ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ କ'ଣ କାମ କରିଥିଲେ? ମୋର କ'ଣ କୌଣସି ଅବଦାନ ନଥିଲା?" କି ବୋଲି କବିତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
