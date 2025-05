ETV Bharat / bharat

CJI ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଜଷ୍ଟିସ ଗଭାଇ - CJI JUSTICE B R GAVAI

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର 52 ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭୂଷଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗଭାଇ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବନରେ ଆୟୋଜିତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜଷ୍ଟିସ ବି.ଆର୍. ଗଓ୍ବାଇଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟିକ ପଦବୀରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ସିଜେଆଇ ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ ଗଭାଇ । ସେ ହିନ୍ଦୀରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନା ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ଆର୍. ଗଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ଗଭାଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମାତ୍ର 6 ମାସ । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ସେ ଏହି ପଦରୁ ଅବସର ନେବେ । ଜଷ୍ଟିସ ଗଭାଇଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦ୍ବୀପ ଧନଖଡ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗଭାଇଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ସିଜେଆଇ ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ଆର୍. ଗଭାଇ ବିହାର, କେରଳ ଏବଂ ସିକ୍କିମର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆରଏସ ଗଭାଇଙ୍କ ପୁଅ । 1960 ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ସେ ଅମରାବତୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ 16 ମାର୍ଚ୍ଚ 1985ରେ ବାର୍‌ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ 1987 ରୁ 1990 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। 1990 ପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ନାଗପୁର ବେଞ୍ଚରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ।ସେ ନାଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ, ଅମରାବତୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ ଅମରାବତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାୟୀ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ। 14 ନଭେମ୍ବର 2003 ରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗଭାଇଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ 12 ନଭେମ୍ବର2005ରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ। ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଇନ, ସିଭିଲ ଆଇନ, ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିବାଦ, ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଆଇନ, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ଶିକ୍ଷା ମାମଲା, ପରିବେଶ ଆଇନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରାୟ 700 ଖଣ୍ଡପୀଠର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ଆର. ଗଭାଇ ସିଜେଆଇ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗରୁ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇତିହାସରେ ଏହି ପଦବୀରେ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଦଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମେ 24, 2019 ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗଭାଇ ପ୍ରାୟ 300 ଟି ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ବିଧାନ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ରାୟ, ଆଇନର ଶାସନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ମାନବାଧିକାର ଏବଂ ଆଇନଗତ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ଉଲାନବାଟର (ମଙ୍ଗୋଲିଆ), ନ୍ୟୁୟର୍କ (ଆମେରିକା), କାର୍ଡିଫ (ୟୁକେ) ଏବଂ ନାଇରୋବି (କେନିଆ) ରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

