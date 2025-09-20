'ଜଙ୍ଗଲରେ 10 ବର୍ଷ',ଗଛ ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି, ପଶୁଙ୍କ ସହ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି
ଅଜବ ମଣିଷର ଗଜବ କାହାଣୀ । 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପାହାଡ଼ ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ । 80 ପ୍ରକାର ଗଛପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି, ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ।
Published : September 20, 2025 at 4:20 PM IST
Man Eats Leaves 10 years, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କେହି ନିଜ ମନପସନ୍ଦ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ପେଟ ଭରିବା ପାଇଁ ଖାଇଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମିଷ ଖାଇବକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖାପାଖି ସବୁ ପ୍ରକାରର ପତ୍ର ଖାଇ ଜୀବନଯାପନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ କିମ୍ବା ମାସେ ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅଜବ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଣେ 34 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ । ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଣି ରଖି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ତାଙ୍କୁ ନେଇ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ଏପରିକି ଚିକିତ୍ସକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ମୋଗଲି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦାନ ।
ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜୀବନଯାପନ:
ଏହି ବିସ୍ମୟ ଯୁବକ ଜଣକ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବେଲଗାଭି ଅଞ୍ଚଳର ଉଗାରାଗୋଲା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା । ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ବିଗତ 10 ବର୍ଷରୁ ଗଛ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାହାଡ଼ରେ ବୁଲିବା ସହିତ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି । 34 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜ ଗ୍ରାମ ବାହାରେ ଥିବା ହିଙ୍ଗୋଲା ନାମକ ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ରୁହନ୍ତି । ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଛୋଟ ଘର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକା ରୁହନ୍ତି । ପାହାଡ଼ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ସେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏପରିକି ଶରୀରରେ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ ଆବ୍ସ ମଧ୍ୟ ବନାଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ଏପରି ଜଣେ ବିସ୍ମୟ ଯୁବକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ବୁଦନ ନିଜର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୈନନ୍ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ଇଟିଭିକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଓ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା:
ବୁଦନ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ରାତି 11ଟାରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ । ଭୋର 2ଟା କିମ୍ବା 3ଟାରେ ଉଠେ । ଏହା ପରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରେ । ଏହା ପରେ 2 ପ୍ଲେଟ ପତ୍ର ଖାଏ ଏବଂ ପାହାଡରେ ବହିଯାଉଥିବା ଝରଣାରୁ ପାଣିପିଏ । ଏହା ପରେ ଗାଧୋଇ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ । ଏହା ପରେ ଦିନ ଦ୍ବିପହରରେ ପୁଣି ପତ୍ର ସେବନ କରେ ଓ ରାତି 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି 1 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ କରିଥାଏ । ଏହା ପରେ ଗଛରୁ ପନିପରିବା ତୋଳି ଖାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ଭାତ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଏ । ଦୈନିକ ସାଢେ 4 ଘଣ୍ଟାର ନିଦ୍ରା ନେଇଥାଏ ।"
ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଦାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ:
- ବୁଦାନ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋର ୨ କିମ୍ବା ୩ଟାରେ ଉଠିପଡ଼ନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯୋଗ କରନ୍ତି ।
- ତା’ପରେ ସେ ୨ ପ୍ଲେଟ୍ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ପାହାଡ଼ରୁ ବହିଯାଉଥିବା ପାଣି ପିଅନ୍ତି ।
- ଏହା ପରେ ସେ ଗାଧୋଇ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ପୁଣି ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି।
- ରାତି ୮ଟାରେ ସେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯୋଗ କରନ୍ତି ।
- ତା’ପରେ ସେ ଗଛ ଏବଂ ଗଛରୁ ପତ୍ର କାଟି ଖାଆନ୍ତି ।
- ସେ ସପ୍ତାହରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି ।
- ରାତି ୧୧ଟାରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ।
- ସାରା ଦିନରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କେବଳ ସାଢ଼େ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ।
- ସେ ନାଭଲି ଆସନ, ଚକ୍ରାସନ, ବଜ୍ରାସନ, ପାଦ ହସ୍ତାସନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର, ଅର୍ଦ୍ଧକଟି ଚକ୍ରାସନ, କୁକୁଟାସନ, ବକାସନ ଭଳି ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ ଆସନ କରନ୍ତି ।
- ସେ ସାରା ଦିନ ପାହାଡ଼ ଚାରିପାଖେ ବୁଲନ୍ତି ।
- ବୁଦାନଙ୍କ ଓଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ । ଉଚ୍ଚତା ୫.୯ ଫୁଟ ।
- ସେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଏବଂ ଶିବ ପୁରାଣ ପଢ଼ନ୍ତି।
- ବୁଦାନ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।
ଶାଗ ହିଁ ଜୀବନ:
କେବେଠାରୁ ଏପରି ଶାଗ ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବୁଦାନ କୁହନ୍ତି, " ସେ ଯେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଶାଗ ଖାଇବାର ଦେଖିଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଯେବେ ଶାଗ ଓ ପତ୍ର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ପିତା ଲାଗିଥିଲା । ଏହା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବା ପରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଚାରି ପ୍ରକାରର କଡ଼ା ଶାଗକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ପତ୍ର ସ୍ବାଦହୀନ । ଏଠାରେ ମୁଁ 80 ପ୍ରକାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଶାଗ ଖାଏ । ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଛେଳିମାନେ ଯେଉଁ ଶାଗ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ହୁଏ । ତେବେ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଶାଗ ହିଁ ମୋର ଆହର ପାଲଟିଛି । ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ କେବେ କୌଣସି ରୋଗ କିମ୍ବା ଜ୍ବର କାଶ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ । ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକାଳରେ କାଳରେ କେବଳ 3ଥର ହିଁ ଡ଼ାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଛି ।"
ଛୋଟ ବେଳରୁ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା:
ବୁଦାନଙ୍କ କହିବା କଥା , "ମୁଁ ଯେବେ ଛୋଟ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ରହିପାରୁ ନଥିଲି । ଏପରିକି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହିଁ । ମୋର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାହାଡ଼ରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲି ଏବଂ ସଂଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି । ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ବାଦାମ, ଖଜୁରୀ, ଅଙ୍ଗୁର, କଦଳୀ, ସେଓ, କିସମିସ, ଭାତ, ରୁଟି, ଚିକେନ ଏବଂ ମଟନ ଖାଉଥିଲି ଏବଂ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପିଉଥିଲି । ହେଲେ ଏବେ ଏ ସବୁ ମୋ ଆଗରେ ରଖିଲେ ବି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମନ ହୁଏ ନାହିଁ । କାରଣ ସବୁଜ ପତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଔଷଧି ଅଟେ । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମଳମୁତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦିଏ ନାହିଁ ।"
ଯୋଗ ହିଁ ଫୁର୍ତ୍ତିର ରାଜ:
ଏପରି ଖାଦ୍ୟକୁ କିପରି ସେ ହଜମ କରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ବୁଦାନ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଦିନରେ ଏବଂ ରାତିରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ କରିଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ 50ରୁ ଅଧିକ ଆସନ କରିଥାଏ । ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ନାୱଲୀ ଆସନ, ଚକ୍ରାସନ, ବଜ୍ରାସନ, ପାଦହସ୍ତାସନ, ସୁର୍ଯ୍ୟନମସ୍କାର, ଅର୍ଦ୍ଧକଟୀଚକ୍ରାସନ, କୁକୁଟାସନ ଏବଂ ବକ୍ରାସନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ମୁଁ ସାରା ଦିନ ପାହାଡ଼ରେ ବୁଲିଥାଏ । ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଟାଣରେ ଚଢି ମୁଁ ଯୋଗ କରିଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଓ ଶିବ ପୁରାଣ ପଢିଥାଏ । ଯେବେ ମୋତେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ସେବେ ମୁଁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀଭାବେ କାମ କରିଥାଏ । ଏହି ପାହାଡ଼ ହିଁ ମୋର ଜୀବନ ଅଟେ । ଏହାର ସ୍ବର୍ଗୀୟ ବାତାବରଣ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ବର୍ଗ ଅଟେ । ଏଠାରେ ରହିବା ଛଡ଼ା ମୋର ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ । ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ବହୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ।"
ପରିବାର:
ବୁଦାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ପିତାଙ୍କ ସ୍ବର୍ଗବାସ ହୋଇଯାଇଛି । ମା' ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରୁହନ୍ତି । ବୁଦାନ ପରିବାରର ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି । ଭଉଣୀଙ୍କର ବିବାହ ସରିଛି । ବୁଦାନ କୁହନ୍ତି,"ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଭଲ ଲାଗି ନାହିଁ । ଏପରିକି ସେ ବେଶୀ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି । ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ଏକା ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।"
ସ୍ଥାନୀୟ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମଲ୍ଲନଗୌଡ଼ା ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି, "ବୁଦାନ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ସିଦ୍ଧନକୋଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେ କେବଳ ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର ସେବନ କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ ଜଣେ ଯୋଗ ସାଧକ ମଧ୍ୟ । ବାବା ରାମଦେବ ମଧ୍ୟ ବୁଦାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ।"
ଚିକିତ୍ସକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ:
ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ କୁହନ୍ତି, ବୁଦାନଙ୍କ ଶରୀର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 60 କେଜି । 5.9 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମଜବୁତ ଶରୀର । ଆନାଟୋମୀ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡ଼. ମହନ୍ତେଶ ରାମନୱର ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଶାଗ ଓ ଘାସ ଆଦିକୁ ହଜମ କରିବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାଗ ଖାଇ ଏହାକୁ ହଜମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମର ଚିକିତ୍ସା ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"