'ଜଙ୍ଗଲରେ 10 ବର୍ଷ',ଗଛ ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି, ପଶୁଙ୍କ ସହ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି

ଅଜବ ମଣିଷର ଗଜବ କାହାଣୀ । 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପାହାଡ଼ ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ । 80 ପ୍ରକାର ଗଛପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି, ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ।

10 years in Jungle surviving on leaves (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 20, 2025 at 4:20 PM IST

Man Eats Leaves 10 years, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କେହି ନିଜ ମନପସନ୍ଦ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ପେଟ ଭରିବା ପାଇଁ ଖାଇଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମିଷ ଖାଇବକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖାପାଖି ସବୁ ପ୍ରକାରର ପତ୍ର ଖାଇ ଜୀବନଯାପନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ କିମ୍ବା ମାସେ ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅଜବ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଣେ 34 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ । ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଣି ରଖି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ତାଙ୍କୁ ନେଇ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ଏପରିକି ଚିକିତ୍ସକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ମୋଗଲି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦାନ ।

ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜୀବନଯାପନ:

ଏହି ବିସ୍ମୟ ଯୁବକ ଜଣକ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବେଲଗାଭି ଅଞ୍ଚଳର ଉଗାରାଗୋଲା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା । ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ବିଗତ 10 ବର୍ଷରୁ ଗଛ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାହାଡ଼ରେ ବୁଲିବା ସହିତ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି । 34 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜ ଗ୍ରାମ ବାହାରେ ଥିବା ହିଙ୍ଗୋଲା ନାମକ ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ରୁହନ୍ତି । ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଛୋଟ ଘର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକା ରୁହନ୍ତି । ପାହାଡ଼ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ସେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏପରିକି ଶରୀରରେ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ ଆବ୍ସ ମଧ୍ୟ ବନାଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ ଏପରି ଜଣେ ବିସ୍ମୟ ଯୁବକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ବୁଦନ ନିଜର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୈନନ୍ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ଇଟିଭିକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଓ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା:

ବୁଦନ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ରାତି 11ଟାରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ । ଭୋର 2ଟା କିମ୍ବା 3ଟାରେ ଉଠେ । ଏହା ପରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରେ । ଏହା ପରେ 2 ପ୍ଲେଟ ପତ୍ର ଖାଏ ଏବଂ ପାହାଡରେ ବହିଯାଉଥିବା ଝରଣାରୁ ପାଣିପିଏ । ଏହା ପରେ ଗାଧୋଇ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ । ଏହା ପରେ ଦିନ ଦ୍ବିପହରରେ ପୁଣି ପତ୍ର ସେବନ କରେ ଓ ରାତି 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି 1 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ କରିଥାଏ । ଏହା ପରେ ଗଛରୁ ପନିପରିବା ତୋଳି ଖାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ଭାତ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଏ । ଦୈନିକ ସାଢେ 4 ଘଣ୍ଟାର ନିଦ୍ରା ନେଇଥାଏ ।"

Jungle man Budan eating leaves (ETV Bharat)

ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଦାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ:

  • ବୁଦାନ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋର ୨ କିମ୍ବା ୩ଟାରେ ଉଠିପଡ଼ନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯୋଗ କରନ୍ତି ।
  • ତା’ପରେ ସେ ୨ ପ୍ଲେଟ୍ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ପାହାଡ଼ରୁ ବହିଯାଉଥିବା ପାଣି ପିଅନ୍ତି ।
  • ଏହା ପରେ ସେ ଗାଧୋଇ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ପୁଣି ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି।
  • ରାତି ୮ଟାରେ ସେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯୋଗ କରନ୍ତି ।
  • ତା’ପରେ ସେ ଗଛ ଏବଂ ଗଛରୁ ପତ୍ର କାଟି ଖାଆନ୍ତି ।
  • ସେ ସପ୍ତାହରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି ।
  • ରାତି ୧୧ଟାରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ।
  • ସାରା ଦିନରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କେବଳ ସାଢ଼େ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ।
  • ସେ ନାଭଲି ଆସନ, ଚକ୍ରାସନ, ବଜ୍ରାସନ, ପାଦ ହସ୍ତାସନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର, ଅର୍ଦ୍ଧକଟି ଚକ୍ରାସନ, କୁକୁଟାସନ, ବକାସନ ଭଳି ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ ଆସନ କରନ୍ତି ।
  • ସେ ସାରା ଦିନ ପାହାଡ଼ ଚାରିପାଖେ ବୁଲନ୍ତି ।
  • ବୁଦାନଙ୍କ ଓଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ । ଉଚ୍ଚତା ୫.୯ ଫୁଟ ।
  • ସେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଏବଂ ଶିବ ପୁରାଣ ପଢ଼ନ୍ତି।
  • ବୁଦାନ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।
Jungle man Budan sitting on a tree (ETV Bharat)

ଶାଗ ହିଁ ଜୀବନ:

କେବେଠାରୁ ଏପରି ଶାଗ ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବୁଦାନ କୁହନ୍ତି, " ସେ ଯେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଶାଗ ଖାଇବାର ଦେଖିଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଯେବେ ଶାଗ ଓ ପତ୍ର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ପିତା ଲାଗିଥିଲା । ଏହା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବା ପରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଚାରି ପ୍ରକାରର କଡ଼ା ଶାଗକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ପତ୍ର ସ୍ବାଦହୀନ । ଏଠାରେ ମୁଁ 80 ପ୍ରକାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଶାଗ ଖାଏ । ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଛେଳିମାନେ ଯେଉଁ ଶାଗ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ହୁଏ । ତେବେ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଶାଗ ହିଁ ମୋର ଆହର ପାଲଟିଛି । ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ କେବେ କୌଣସି ରୋଗ କିମ୍ବା ଜ୍ବର କାଶ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ । ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକାଳରେ କାଳରେ କେବଳ 3ଥର ହିଁ ଡ଼ାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଛି ।"

Jungle man Budan drinks clear water from stream (ETV Bharat)

ଛୋଟ ବେଳରୁ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା:

ବୁଦାନଙ୍କ କହିବା କଥା , "ମୁଁ ଯେବେ ଛୋଟ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ରହିପାରୁ ନଥିଲି । ଏପରିକି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହିଁ । ମୋର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାହାଡ଼ରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲି ଏବଂ ସଂଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି । ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ବାଦାମ, ଖଜୁରୀ, ଅଙ୍ଗୁର, କଦଳୀ, ସେଓ, କିସମିସ, ଭାତ, ରୁଟି, ଚିକେନ ଏବଂ ମଟନ ଖାଉଥିଲି ଏବଂ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପିଉଥିଲି । ହେଲେ ଏବେ ଏ ସବୁ ମୋ ଆଗରେ ରଖିଲେ ବି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମନ ହୁଏ ନାହିଁ । କାରଣ ସବୁଜ ପତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଔଷଧି ଅଟେ । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମଳମୁତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦିଏ ନାହିଁ ।"

ଯୋଗ ହିଁ ଫୁର୍ତ୍ତିର ରାଜ:

ଏପରି ଖାଦ୍ୟକୁ କିପରି ସେ ହଜମ କରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ବୁଦାନ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଦିନରେ ଏବଂ ରାତିରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ କରିଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ 50ରୁ ଅଧିକ ଆସନ କରିଥାଏ । ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ନାୱଲୀ ଆସନ, ଚକ୍ରାସନ, ବଜ୍ରାସନ, ପାଦହସ୍ତାସନ, ସୁର୍ଯ୍ୟନମସ୍କାର, ଅର୍ଦ୍ଧକଟୀଚକ୍ରାସନ, କୁକୁଟାସନ ଏବଂ ବକ୍ରାସନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ମୁଁ ସାରା ଦିନ ପାହାଡ଼ରେ ବୁଲିଥାଏ । ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଟାଣରେ ଚଢି ମୁଁ ଯୋଗ କରିଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଓ ଶିବ ପୁରାଣ ପଢିଥାଏ । ଯେବେ ମୋତେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ସେବେ ମୁଁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀଭାବେ କାମ କରିଥାଏ । ଏହି ପାହାଡ଼ ହିଁ ମୋର ଜୀବନ ଅଟେ । ଏହାର ସ୍ବର୍ଗୀୟ ବାତାବରଣ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ବର୍ଗ ଅଟେ । ଏଠାରେ ରହିବା ଛଡ଼ା ମୋର ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ । ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ବହୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ।"

Jungle man Budan drinks clear water from stream (ETV Bharat)

ପରିବାର:

ବୁଦାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ପିତାଙ୍କ ସ୍ବର୍ଗବାସ ହୋଇଯାଇଛି । ମା' ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରୁହନ୍ତି । ବୁଦାନ ପରିବାରର ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି । ଭଉଣୀଙ୍କର ବିବାହ ସରିଛି । ବୁଦାନ କୁହନ୍ତି,"ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଭଲ ଲାଗି ନାହିଁ । ଏପରିକି ସେ ବେଶୀ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି । ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ଏକା ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।"

Jungle man Budan flaunting his flexibility (ETV Bharat)

ସ୍ଥାନୀୟ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମଲ୍ଲନଗୌଡ଼ା ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି, "ବୁଦାନ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ସିଦ୍ଧନକୋଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେ କେବଳ ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର ସେବନ କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ ଜଣେ ଯୋଗ ସାଧକ ମଧ୍ୟ । ବାବା ରାମଦେବ ମଧ୍ୟ ବୁଦାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ।"

ଚିକିତ୍ସକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ:

ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ କୁହନ୍ତି, ବୁଦାନଙ୍କ ଶରୀର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 60 କେଜି । 5.9 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମଜବୁତ ଶରୀର । ଆନାଟୋମୀ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡ଼. ମହନ୍ତେଶ ରାମନୱର ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଶାଗ ଓ ଘାସ ଆଦିକୁ ହଜମ କରିବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାଗ ଖାଇ ଏହାକୁ ହଜମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମର ଚିକିତ୍ସା ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"

