ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଭରସାରେ ସ୍କୁଲ: ମାସିକ ଦରମା ୧୭୦୦, କାମ ପାଠପଢା ସହ ରୋଷେୟା
ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡ଼ିବେ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନାଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେୟା ।
ରାଞ୍ଚି: ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନ ହେବାର 75 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧାର ଆସିପାରି ନାହିଁ । ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ! ଦେଶରେ ଆଜି ବି ଅନେକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହିଁ ପାଠ ପଢାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟାନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବାଠୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବା ଯାଏଁ ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ । ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନାଁ ରୋଷେୟା । ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲାର ଅଙ୍ଗାରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରା ଟୋଲି ୟୁପିଜି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାଳତୀ କୁମାରୀ । ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନାଁ ରୋଷେୟା ?
ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ମାଳତୀ ଚନ୍ଦ୍ରା ଟୋଲି ୟୁପିଜି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ 35 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରାନ୍ଧିବା, ବାସନକୁସନ ଧୋଇବା ଏବଂ ତା'ପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା । ଯାହାକୁ ନେଇ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ନିଜର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମାଳତୀ ।
ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇରୁ : ମାଳତୀ
ସେ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ମୋର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ବିତାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଭାତ ଏବଂ ଡାଲମା ରୋଷେଇ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ । ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋର ଦରମାରୁ, ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଏ । ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ପନିପରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାର ଦାବି କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ଅଛି । ଯଦି ମୋତେ ନିଜ ପକେଟରୁ ତେଲ, ମସଲା, ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ମୁଁ ମୋର ପରିବାର କିପରି ଚଳାଇବି ? "
'ମୁଁ ଘର ଚଲାଇବି ନାଁ ସ୍କୁଲ ?'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ମୋତେ ମାତ୍ର ୧୭୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳେ, ଏତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଘର କିପରି ଚଳାଇବି ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ? ମୋ ସ୍ବାମୀ ବହୁ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଦୁଇଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାର ଚଳାଉଛି । ମୁଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚାକିରି କରୁଥିବାରୁ ମୋତେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ଯେ, ମୋ ଘର ଚଲାଇବି ନାଁ ସ୍କୁଲ ? ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବି ନାଁ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବି ? ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେୟା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଅଟେ । ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।"
ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିକ୍ଷକ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, ଶିକ୍ଷକ ରୋଷେଇ କିମ୍ବା ବାସନକୁସନ ସଫା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଖାଲି ରହିଥାଏ । ତେବେ 2006 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଳରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ରହିଛି । ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଉଛନ୍ତି ।
ମୁଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ପାଏ ନାହିଁ: ମାଳତୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ମାଳତୀ କୁମାରୀ କୁହନ୍ତି," ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, ହେଲେ ମୁଁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ । ମୁଁ ବରଂ ଖୁସି ହେବି ଯେ ଯଦି ଏଠାକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ । ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ମୁଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦରମା ପାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସମର୍ଥନ ପାଏ ନାହିଁ । ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ଏବଂ MDM ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଏପରି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ:
ସେପଟ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିନୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ଏହି ଘଟଣାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ । ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ତେବେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।"
