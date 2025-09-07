ETV Bharat / bharat

ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଭରସାରେ ସ୍କୁଲ: ମାସିକ ଦରମା ୧୭୦୦, କାମ ପାଠପଢା ସହ ରୋଷେୟା

ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡ଼ିବେ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନାଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେୟା ।

STRUGGLE OF A JHARKHAND TEACHER
STRUGGLE OF A JHARKHAND TEACHER (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2025 at 5:30 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 5:45 PM IST

3 Min Read

ରାଞ୍ଚି: ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନ ହେବାର 75 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧାର ଆସିପାରି ନାହିଁ । ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ! ଦେଶରେ ଆଜି ବି ଅନେକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହିଁ ପାଠ ପଢାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟାନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବାଠୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବା ଯାଏଁ ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ । ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନାଁ ରୋଷେୟା । ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲାର ଅଙ୍ଗାରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରା ଟୋଲି ୟୁପିଜି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାଳତୀ କୁମାରୀ । ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ।

JHARKHAND TEACHER ALSO A COOK
JHARKHAND TEACHER ALSO A COOK (ETV Bharat)

ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନାଁ ରୋଷେୟା ?

ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ମାଳତୀ ଚନ୍ଦ୍ରା ଟୋଲି ୟୁପିଜି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ 35 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରାନ୍ଧିବା, ବାସନକୁସନ ଧୋଇବା ଏବଂ ତା'ପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା । ଯାହାକୁ ନେଇ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ନିଜର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମାଳତୀ ।

ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇରୁ : ମାଳତୀ

ସେ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ମୋର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ବିତାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଭାତ ଏବଂ ଡାଲମା ରୋଷେଇ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ । ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋର ଦରମାରୁ, ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଏ । ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ପନିପରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାର ଦାବି କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ଅଛି । ଯଦି ମୋତେ ନିଜ ପକେଟରୁ ତେଲ, ମସଲା, ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ମୁଁ ମୋର ପରିବାର କିପରି ଚଳାଇବି ? "

The school where Malti Kumari teaches, cooks
The school where Malti Kumari teaches, cooks (ETV Bharat)

'ମୁଁ ଘର ଚଲାଇବି ନାଁ ସ୍କୁଲ ?'

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ମୋତେ ମାତ୍ର ୧୭୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳେ, ଏତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଘର କିପରି ଚଳାଇବି ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ? ମୋ ସ୍ବାମୀ ବହୁ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଦୁଇଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାର ଚଳାଉଛି । ମୁଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚାକିରି କରୁଥିବାରୁ ମୋତେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ଯେ, ମୋ ଘର ଚଲାଇବି ନାଁ ସ୍କୁଲ ? ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବି ନାଁ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବି ? ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେୟା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଅଟେ । ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।"

ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:

ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିକ୍ଷକ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, ଶିକ୍ଷକ ରୋଷେଇ କିମ୍ବା ବାସନକୁସନ ସଫା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଖାଲି ରହିଥାଏ । ତେବେ 2006 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଳରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ରହିଛି । ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଉଛନ୍ତି ।

The school where Malti Kumari teaches, cooks
The school where Malti Kumari teaches, cooks (ETV Bharat)

ମୁଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ପାଏ ନାହିଁ: ମାଳତୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ମାଳତୀ କୁମାରୀ କୁହନ୍ତି," ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, ହେଲେ ମୁଁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ । ମୁଁ ବରଂ ଖୁସି ହେବି ଯେ ଯଦି ଏଠାକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ । ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ମୁଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦରମା ପାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସମର୍ଥନ ପାଏ ନାହିଁ । ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ଏବଂ MDM ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

ଏପରି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ:

ସେପଟ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିନୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ଏହି ଘଟଣାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ । ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ତେବେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶିକ୍ଷକତା କରି ଆମେ ପାପ କରିଛୁ; ପିଏମଜିରେ ବିନା ଦରମାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କ୍ଷୋଭ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : September 7, 2025 at 5:45 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MALTI KUMARI JHARKHAND RANCHITEACHER A CAREGIVER FOR STUDENTSJHARKHAND TEACHER ALSO A COOKTEACHERS DAY SPECIAL STORYSTRUGGLE OF A JHARKHAND TEACHER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.