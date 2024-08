ETV Bharat / bharat

ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ବଡ ଝଟକା, JMM ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇଲେ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ ! ମେଣ୍ଟ ନେଇ ବଡ ସଙ୍କେତ - champai soren to form his own party

By ETV Bharat Odisha Team Published : 3 hours ago | Updated : 2 hours ago

Etv Bharat ( Etv Bharat )

Last Updated : 2 hours ago