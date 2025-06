ETV Bharat / bharat

ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ, କୋଟା ଛାତ୍ର ରଜିତ ଗୁପ୍ତା ଟପ୍ପର - JEE ADVANCED RESULT 2025

JEE Advanced Result 2025 ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : June 2, 2025 at 11:39 AM IST | Updated : June 2, 2025 at 11:56 AM IST 1 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ । ଏଥର ବାଜିମାରିଲେ କୋଟା ଛାତ୍ର । ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି କୋଟାର ବାସିନ୍ଦା ରଜିତ ଗୁପ୍ତା । ସେହିପରି ସକ୍ଷମ ଜିନ୍ଦଲ ରାଙ୍କ ଟୁରେ ରହିଛନ୍ତି । ଉଭୟ କୋଟାରେ କୋଚିଂ ନେଉଥିଲେ । ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ JEE ମେନ୍ 2025ରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୋର କରି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ୍ 10 ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ହରିୟାଣାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଟାରେ ରହି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ । ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ୍ 1 ରଜିତ ଗୁପ୍ତା, ରଙ୍କ୍‌ 2 ସକ୍ଷମ ଜିନ୍ଦଲ : IIT ଦିଲ୍ଲୀ ଜୋନର ରଜିତ ଗୁପ୍ତା 360ରୁ 332 ମାର୍କ ରଖି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ୍ 1ରେ ରହିଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟାର ମହାବୀର ନଗରର ବାସିନ୍ଦା ଗୁପ୍ତା ଏହି ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବାରେ ସହରର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନୀୟ ଛାତ୍ର । ସେହିପରି IITଦିଲ୍ଲୀ ଜୋନର ସକ୍ଷମ ଜିନ୍ଦଲ ମଧ୍ୟ 332 ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଟାଇ-ବ୍ରେକିଂ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ସେ ରାଙ୍କ 2ରେ ରହିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଟପ କରିଛନ୍ତି IIT ଖଡ଼ଗପୁର ଜୋନର ଦେବଦତ୍ତ ମାଝୀ, ସେ 312 ମାର୍କ ରଖି ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ 16ରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ: ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ https://jeeadv.ac.in/ ରୁ ନଚେତ ttps://results25.jeeadv.ac.in ରେ ରୋଲ ନମ୍ବର, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦେଖିପାରିବେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ପାଇଁ ମୋଟ 187223 ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1,80,442 ଜଣ ପେପର 1 ଓ ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । 9,404 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସେମତ ମୋଟ 54,378 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ଯ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଓଡିଆ ପୁଅ ଓମ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା JEE MAIN ଟପ୍ପର, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ - OM PRAKASH BEHERA JEE MAIN TOPPER

Last Updated : June 2, 2025 at 11:56 AM IST