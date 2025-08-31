ଜୟପୁର: ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ IITରେ ପଢିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର JEE ଆଡଭାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଚମକାଇ ଦେଇଛି । କାରଣ ଶହ ଶହ ଟପ୍ ରାଙ୍କଧାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (IIT)ରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବସିବାକୁ ଏଡାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । JEE ଆଡଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା 2025 ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ 2000 ରାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର 9ଟି IIT ବାଛି ନଥିବା ବେଳେ 339 ପ୍ରାର୍ଥୀ IITରେ ପ୍ରବେଶ ନେଇନାହାଁନ୍ତି ।
ଯଦି ଆମେ ଟପର୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା IIT ବମ୍ବେକୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଥମିକତା IIT ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରାଥମିକତା IIT ମାଡ୍ରାସକୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଟପର୍ 100 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, 73 ଜଣ ବମ୍ବେରେ, 19 ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ 6 ଜଣ ମାଡ୍ରାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏପରି କହିଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍:
ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦେବ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି,"ଯଦି ଆମେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5000 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ସେମାନେ ଧନବାଦ, ଯୋଧପୁର, ମଣ୍ଡି, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜମ୍ମୁ, ଗୋଆ, ଭିଲାଇ, ପାଲକ୍କଡ ଏବଂ ଧାରୱାଡରେ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି । ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 1000 ରାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 12ଟି IIT ବାଛି ନାହାଁନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ 9ଟି IIT ସହିତ ରୋପର, ପାଟନା ଏବଂ ତିରୁପତିକୁ ବାଛି ନାହାଁନ୍ତି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରେଷ୍ଠ 500 ପ୍ରାର୍ଥୀ କେବଳ 16ଟି IITରେ ପ୍ରବେଶ ମନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଉପରୋକ୍ତ 12ଟି IIT ସହିତ ଗୌହାଟି, BHU ବାରଣାସୀ, ଇନ୍ଦୋର ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ 200 ପ୍ରାର୍ଥୀ 19ଟି IITରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଉପରୋକ୍ତ 16ଟି ସହିତ, ସେମାନେ ଖଡଗପୁର, ରୁରକି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି । ସେହିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100 ପ୍ରାର୍ଥୀ କେବଳ 20ଟି IITକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଉପରୋକ୍ତ 19ଟି ଏବଂ IIT କାନପୁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।"
IITରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 339 ଜଣ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:
IITରେ ପ୍ରବେଶ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5000 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 339 ଜଣ IITରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନାହାଁନ୍ତି । ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦେବ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ IIT ଅପେକ୍ଷା ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଭଲ ଭାବି ବାଛିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ 500 ରାଙ୍କରେ ଆସୁଥିବା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ ସେମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି । ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5 ହଜାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ IIT କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗରେ ସିଟ୍ ନପାଇବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । IITରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନଥିବା ଟପରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100ରେ ଦୁଇଜଣ, 200ରେ ଚାରି ଜଣ, 500ରେ 16 ଜଣ, 01 ହଜାରରେ 42 ଜଣ ଏବଂ 02 ହଜାରରେ 79 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରେଷ୍ଠ 1000ରୁ 47 ପ୍ରତିଶତ ବମ୍ବେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବାଛିଛନ୍ତି:
ଶ୍ରେଷ୍ଠ IIT ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 1000 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 958 ଜଣ IITରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 47% ବମ୍ବେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବାଛିଛନ୍ତି । ବମ୍ବେକୁ ୨୫୨ ଜଣ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ୧୯୬ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିଛନ୍ତି । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫୦୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬୦% ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨୦୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୬% ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯୪% ଏମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ।
ଚାକିରି ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଭଲ କ୍ୟାରିଅର ବିକଳ୍ପ:
ଦେବ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ IIT ବ୍ୟତୀତ, ନୂତନ ଏବଂ ନିମ୍ନ IIT ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏଠାରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି । ଏଠାରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ ମଧ୍ୟ କମ୍ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ IIT ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠପଢ଼ା ପରେ, ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଅଧିକ ମାନ୍ୟତା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଫର ମିଳିଥାଏ ।
ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗବେଷଣାରେ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ ଏବଂ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ IT କ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ବଡ଼ IIT ଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଫଳ ହୁଏ। ଏଠାରେ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ । ସେଠାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଭଲ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା କ୍ୟାରିଅର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନିମ୍ନ IIT ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ।
କୋଚିଂ ହବ୍ କୋଟା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଜୋନ୍ ଟପର୍:
ଦେବ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି,"JIC ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 54378 ପ୍ରାର୍ଥୀ JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ରୁ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 33.45% ଅର୍ଥାତ୍ 18188 ଜଣ IIT ସିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି । ଯଦି ଆମେ ସାତଟି ଜୋନ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟପର୍ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ସଫଳତା ହାର 36.78% । ଏହା ପରେ ବମ୍ବେ ଜୋନ୍ 34.07 ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 33.7 ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି । ଏହା ପରେ ରୁରକି, ଖଡ଼ଗପୁର, କାନପୁର ଏବଂ ଗୌହାଟି ଅଛନ୍ତି । କୋଟା କୋଚିଂ ହବ୍ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଜୋନ୍ ସବୁବେଳେ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଟପର୍ ହୋଇଛି ।"
କେଉଁ IITକୁ କେତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ :
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100 ରାଙ୍କର୍ ମଧ୍ୟରୁ 73 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ IIT ବମ୍ବେ, 19 ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ କେବଳ 6 ଜଣ ମାଡ୍ରାସଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ।
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ 200 ରାଙ୍କର୍ ମଧ୍ୟରୁ 105 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବମ୍ବେ, 44 ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀ, 35 ଜଣ ମାଡ୍ରାସ, 12 ଜଣ କାନପୁରକୁ ବାଛିଥିଲେ ।
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ 500 ରାଙ୍କର୍ ମଧ୍ୟରୁ 183 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବମ୍ବେ, 114 ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀ, 77 ଜଣ ମାଡ୍ରାସ, 40 ଜଣ କାନପୁର, 47 ଜଣ ଖଡ଼ଗପୁର, 19 ଜଣ ରୁରକି, 19 ଜଣ ଗୌହାଟି, 4 ଜଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ବାଛିଥିଲେ।
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ 1000 ରାଙ୍କର୍ ମଧ୍ୟରୁ 252 ଜଣ ବମ୍ବେ, 196 ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀ, 152 ଜଣ ମାଡ୍ରାସ, 124 ଜଣ କାନପୁର, 85 ଜଣ ଖଡ଼ଗପୁର, 48 ଜଣ ଗୌହାଟି, 50 ଜଣ ରୁରକି, 42 ଜଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, 7 ଜଣ BHU, 1 ଇନ୍ଦୋର ଏବଂ 1 ଜଣ ଗାନ୍ଧୀନଗରକୁ ବାଛିଥିଲେ।
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ 2000 ରାଙ୍କର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବମ୍ବେରୁ 414, ଦିଲ୍ଲୀରୁ 303, ମାଡ୍ରାସରୁ 224, କାନପୁରରୁ 184, ଖଡ଼ଗପୁରରୁ 225, ଗୌହାଟିରୁ 145, ରୁରକିରୁ 178, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ 111, BHUରୁ 81, ଇନ୍ଦୋରରୁ 31, ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ 17, ରୋପରରୁ 6, ପାଟନା ଏବଂ ତିରୁପତିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି।
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5000 ରାଙ୍କର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବମ୍ବେରେ 755 ଜଣ, ଦିଲ୍ଲୀରେ 577 ଜଣ , ମାଡ୍ରାସ 478 ଜଣ , କାନପୁର 448 ଜଣ , ଖଡ଼ଗପୁର 517 ଜଣ , ଗୌହାଟି 305 ଜଣ, ରୁରକି 429 ଜଣ , ହାଇଦ୍ରାବାଦ 222 ଜଣ, ବିଏଚୟୁରୁ 258 ଜଣ, ଇନ୍ଦୋରରୁ 109 ଜଣ, ଗାନ୍ଧୀନଗର 87 ଜଣ, ରୋପର 120 ଜଣ, ପାଟନାରେ 75 ଜଣ, ଧନବାଦରେ 90 ଜଣ, ଯୋଧପୁର 63 ଜଣ, ମଣ୍ଡିରେ 60 ଜଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 43 ଜଣ, ତିରୁପତି 14 ଜଣ, ଜମ୍ମୁରୁ 4 ଜଣ, ଗୋଆର 3 ଜଣ, ଭିଲାଇରେ 2 ଜଣ ଏବଂ ପାଲକ୍କଡ ଏବଂ ଧାରୱାଡରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ।
