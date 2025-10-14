ETV Bharat / bharat

କୁପୱାଡାରେ 2 ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି

ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ LOCରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଗତିବିଧି ଦେଖିବା ବେଳେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 2 ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ।

Representational Image
Representational Image (PTI)
Kupwara Encounter ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁପୱାଡାର ସେକ୍ଟରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ରାତିରେ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା(Loc)ରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଗତିବିଧି ଦେଖିବା ପରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 2 ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ।

2 ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ:

ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର କୁପୱାଡା ସେକ୍ଟର ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LOC) ନିକଟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7ଟା ବେଳେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 2 ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି ।

ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି:

ତେବେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା । ତେବେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା । କେଉଁଠାରେ ବି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗତିବିଧି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି । ସୀମାରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ଘାଟିରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳୁଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ।

ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ:

ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ପାଗ ବଦଳୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରପାତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ଖରାପ ପାଗର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆତଙ୍କୀ ଯେପରି ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି । ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ଏବଂ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ବିଶେଷ କରି LOC ଅଞ୍ଚଳରେ । ଏଥିସହ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା ।

ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ସେନାର ଅଧିକାରୀ, ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର ଡିଜିପି, ମୁଖ୍ୟଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

