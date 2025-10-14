କୁପୱାଡାରେ 2 ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି
ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ LOCରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଗତିବିଧି ଦେଖିବା ବେଳେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 2 ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ।
Published : October 14, 2025 at 10:35 AM IST
Kupwara Encounter ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁପୱାଡାର ସେକ୍ଟରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ରାତିରେ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା(Loc)ରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଗତିବିଧି ଦେଖିବା ପରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 2 ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ।
2 ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ:
ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର କୁପୱାଡା ସେକ୍ଟର ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LOC) ନିକଟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7ଟା ବେଳେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 2 ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି ।
#UPDATE | Jammu and Kashmir: Two terrorists have been killed along the Line of Control (LoC) near Machil and Dudniyal in Jammu and Kashmir's Kupwara. Search operations on: Indian Army https://t.co/H2vid19VRc— ANI (@ANI) October 14, 2025
ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି:
ତେବେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା । ତେବେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା । କେଉଁଠାରେ ବି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗତିବିଧି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି । ସୀମାରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ଘାଟିରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳୁଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ।
ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ:
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ପାଗ ବଦଳୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରପାତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ଖରାପ ପାଗର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆତଙ୍କୀ ଯେପରି ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି । ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ଏବଂ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ବିଶେଷ କରି LOC ଅଞ୍ଚଳରେ । ଏଥିସହ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଛତିଶଗଡ଼ ଗାରିଆବନ୍ଦରେ ବଡ଼ ଏନକାଉଣ୍ଟର; 10 ନକ୍ସଲ ମୃତ, ଫାୟାରିଂ ଜାରି
ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର, କୁଖ୍ୟାତ ମାଓନେତା ସହଦେବ ନିପାତ
ଅପରେସନ ମହାଦେବ: 3 ଆତଙ୍କୀ ସଫା, ପହଲଗାମ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ନିପାତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ
ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ସେନାର ଅଧିକାରୀ, ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର ଡିଜିପି, ମୁଖ୍ୟଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।