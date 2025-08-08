ଉତ୍ତରକାଶୀ: ଇସ୍ରୋ (Indian Space Research Organisation)ର NRSC (National Remote Sensing Centre) ପକ୍ଷରୁ ଧରାଲି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମାତ୍ରା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ପୂର୍ବ ଓ ପର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ 5 ଅଗଷ୍ଟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଧରାଲି ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ଆସିବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାର NRSC ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁବାର ପ୍ରକାଶିତ ନୂତନ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। NRSC/ISRO ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ହାଇ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, କିପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବନ୍ୟା ଜଳ ଧରାଲିକୁ କାଦୁଅରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଭୂମିରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା, ଗାଁଟି ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ କୋଠା ଘର ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଧରାଲି ଏବଂ ହର୍ସିଲ୍ ଗାଁକୁ କାଦୁଅର ପ୍ରବାହରେ ଭସାଇ ନେଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରବଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାସହ ଅନେକ ଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥିଲା।
ISRO ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଧରାଲି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଯାହା କୋଠା, ରାସ୍ତା ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ନିଖୋଜ ହେବାର ଚିତ୍ରଣ କରୁଛି।
ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ସେୟାର କରିଛି ଯେ, NRSC/ISRO ଭାରତର Cartosat-2S ସାଟେଲାଇଟ୍ର ଅତି ହାଇ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଦ୍ରୁତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 7 (ଘଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ) ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ମେଘ ମୁକ୍ତ ପୂର୍ବ-ଘଟଣା ତଥ୍ୟ (ଜୁନ୍ 13, 2024)ର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ବାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ISROର ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ରୋତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା, ଧରାଲିରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଜମା ହେବା ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ କୋଠାର ଆଂଶିକ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଫଳାଫଳ
- ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ରୋତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନଦୀର ଆକୃତି ଏବଂ ମାନବ ଜୀବନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତିର ସଙ୍କେତ।
- ଖୀରଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଭାଗୀରଥି ନଦୀର ସଂଗମସ୍ଥଳ ଧରାଲି ଗ୍ରାମରେ ପଙ୍ଖା ଆକୃତିର ପଙ୍କ ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଜମା ହୋଇଛି।
- ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ କୋଠାର ଆଂଶିକ/ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ଏବଂ ଉଭାନ, ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରବଳ କାଦୁଅ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦ୍ୱାରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ଭାସିଯାଇଛି।
- ଧରାଲି ଗାଁରେ ଅନେକ କୋଠା କାଦୁଅ/ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ISRO କହିଛି ଯେ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଫସି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଚାଲୁଥିବା ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ ISRO କହିଛି ଯେ, କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚାଲିଛି। "ଏହି ଘଟଣା ହିମାଳୟ ବସତିଗୁଡ଼ିକର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉଜାଗର କରୁଛି। ଘଟଣାର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉଛି," ବୋଲି ଇସ୍ରୋ କହିଛି।
