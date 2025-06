ETV Bharat / bharat

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ 2025: ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ କରୁଛି ଯୋଗ - WORLD WIDE YOGA DAY CELEBRATION

Published : June 21, 2025 at 7:25 AM IST

By ETV Bharat Odisha Team

International Yoga Day ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ତଥା ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ ଏକ ରାମବାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ । ଆଜିକାଲି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଅହିତକର ପରିବେଶ, ପ୍ରଦୂଷଣ ତଥା ବିଗିଡି ଯାଇଥିବା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା କମ୍ ବୟସରୁ ଚିନ୍ତା, ଅବସାଦ ଓ ଉଦାସୀନତା ନିତି ଦିନିଆ କଥା ହୋଇଗଲାଣି । ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯୋଗ ହିଁ ଏକ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ । ଚାଲନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ଯୋଗର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ଜୁନ 21 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଯୋଗ କ୍ରିୟା, ଏକ ଶାରିରୀକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଟେ । ଏହା ଏକ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସହ, ଭାବନାତ୍ମକ ଦୃଢତା ଓ ନିଜ ସହ ଓ ଆମ ଚର୍ତୁପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବେଶ ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଚଳିତବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ:

ଚଳିତବର୍ଷର ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଥିମ୍ “Yoga for One Earth, One Health” ବା 'ଯୋଗ ଏକ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ' ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ ।

ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସର ଇତିହାସ:

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27,2014 - ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । 'ଯୋଗ' ଭାରତର ପ୍ରଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ଡିସେମ୍ବର 11,2014 - ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭାରେ 170 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୁଏ ।

ଜୁନ୍ 21, 2015 - ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳିତ ହୁଏ ।

ଯୋଗ ଏକ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ:

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ 11ତମ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । 'ଯୋଗ ଏକ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ' ଚଳିତବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରୋଗତା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରୋଗତା ଠାରୁ ଅଭିର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡିତ ଅଟେ । ଯୋଗ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ ଏବଂ ସଚେତନତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତାକୁ ଉଜାଗର କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନସିକ ରୂପେ ଉଜାଗର କରିବା ସହିତ ଏକ ସୁଖପ୍ରଦ ଜୀବନଯାପନରେ ସହାୟତା କରେ । ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର ସ୍ୱରୁପ, ଏହା ଭାରତୀୟ ନୀତି ଅଟେ । ସେହିପରି ଆମେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା । ଏହା ଆମର ଭାରତୀୟ ନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ ।

ଶେଷ 9ଟି ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସର ଝଲକ:

2015: ସଦୟତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ : ଜୁନ୍ 21, 2015ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରାଜପଥ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ 35 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

2016: ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉ : ଜୁନ୍ 21, 2016ରେ ଏହା ଚଣ୍ଡିଗଡ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ 30 ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହ 150 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

2017: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ : ଜୁନ୍ 21, 2017ରେ ଏହି ଦିବସ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ 51,000 ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

2018: ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ : ଜୁନ୍ 21, 2018ରେ 50 ହଜାର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସହ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ।

2019: କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆକ୍ସନ: ରାଞ୍ଚିରେ ବହୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ ।

2020: ପରିବାର ସହିତ ଘରେ ଘରେ ଯୋଗ: କରୋନା ଭୁତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।

2021: ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯୋଗ: ଏହି ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ‘WHO M-Yoga’ ଆପ୍ଲିକେସନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।