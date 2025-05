ETV Bharat / bharat

ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍‌; ଥରିଲା ଲାହୋର, ଇସଲାମବାଦ ଓ କରାଚୀ - INDIA COUNTER ATTACK

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 8, 2025 at 11:57 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 12:15 AM IST 3 Min Read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସ୍ଲାମାବାଦ ସମେତ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସହର ଲାହୋର, କରାଚୀ, ସିଆଲକୋଟ୍ ଆଦି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର ଏକ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଏୟାରବର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ (AWACS)କୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ। ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ଏକ ସିରିଜ୍ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଆଡ଼କୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ଭାରତ ଲାହୋର, ଇସଲାମାବାଦ, ସିଆଲକୋଟ ଏବଂ କରାଚୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲାକଆଉଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଜବାବ ଦେବା ସମୟରେ, ଜମ୍ମୁ ଉପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ S-400 ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଆଠଟି ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା। "ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା ଜମ୍ମୁ, ପଠାନକୋଟ ଏବଂ ଉଧମପୁର ସାମରିକ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବହାର କରି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ," ବୋଲି ଭାରତୀୟ ସେନା କହିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିବୃତ୍ତି X ଉପରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, "ଆଜି ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜମ୍ମୁ, ପଠାନକୋଟ ଏବଂ ଉଧମପୁରର ସାମରିକ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ପ୍ରକ୍ରିୟା (SOP) ଅନୁଯାୟୀ ଗତିଜ ଏବଂ ଅଣ-ଗତିଜ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀକ କ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।" ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିଏସଏଫ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଅମିତ ଶାହ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (BSF) ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କଠାରୁ ସୀମା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିମାନବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ CISFର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ସଚିବଙ୍କ ସହ କଥାହେଲେ ଜୟଶଙ୍କର

