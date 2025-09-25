ETV Bharat / bharat

ଏଥର ଟ୍ରେନରେ ମାଟି କପରେ ମିଳିବ ଚା': ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ

ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ କୁଲହଡ ବା ମାଟି କପରେ ଚା' ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ।

Indian Railways Mud cup tea
Indian Railways Mud cup tea (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 25, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜୟପୁର: ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଏଥର ଟ୍ରେନରେ ମିଳିବ ମାଟି କପରେ ଚା' । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ । ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜସ୍ଥାନର ବାଂସୱାଡ଼ାରୁ ଦୁଇଟି ନୂତନ ‘ବନ୍ଦେ ଭାରତ’ ଟ୍ରେନକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯୋଧପୁର ଷ୍ଟେସନରୁ ଏହାକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ଯୋଧପୁରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ିବ । ଅନ୍ୟପଟେ ଜାଲୋରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଇ ପାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଟ୍ରେନର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଟ୍ରେନରେ ମିଳିବ ମାଟି କପରେ ଚା':

ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସକାଳେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଲିରେ ପହଞ୍ଚି ନୂତନ ଷ୍ଟେସନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ନୂତନ ପାଲି ଷ୍ଟେସନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଭବ୍ୟ ହେବ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରାଯିବ । ଜାଲୋରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଇ ପାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ।" ସେହିପରି ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ମାଟି କପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ କୁଲହଡ ବା ମାଟି କପରେ ଚା' ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।"

ଯୋଧପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ "ବନ୍ଦେ ଭାରତ":

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନର ବାଂସୱାଡ଼ାରୁ ଦୁଇଟି ନୂତନ "ବନ୍ଦେ ଭାରତ" ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯୋଧପୁର ଷ୍ଟେସନରୁ "ବନ୍ଦେ ଭାରତ" ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ଯୋଧପୁରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହା ଯୋଧପୁରର ଦ୍ୱିତୀୟ "ବନ୍ଦେ ଭାରତ" ଟ୍ରେନ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ଯୋଧପୁରରୁ ଅହମଦାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ "ବନ୍ଦେ ଭାରତ" ଟ୍ରେନ ଚାଲିଥିଲା।

ପାଲି ଜିଲ୍ଲା ସହ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ:

ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପରିବାର ମୂଳତଃ ପାଲି ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନ କଳା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା । ତାଙ୍କ ପିତା ଦୌଲତଲାଲ ବୈଷ୍ଣବ ୧୯୬୬ ମସିହାରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯୋଧପୁର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଧପୁରରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ୧୯୮୬ ମସିହାରେ ଯୋଧପୁରରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଟପ୍ପର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମବିବିଏସ, କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରୁ ବିଟେକ୍ ଏବଂ ଆଇଆଇଟି କାନପୁରରୁ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ୨୬ତମ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ବି ପାଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବାରଣାସୀ-ଅଯୋଧ୍ୟା ବୁଲିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗଡ଼ିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଥୁରା-ବୃନ୍ଦାବନ ଗସ୍ତ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପାଇଁ 4 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାପ୍ତାହିକ ଟ୍ରେନ ସେବା; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଟ୍ରେନ, କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ?

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ,ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

BANDE BHARAT TRAIN LAUNCH RAJASTHANRAILWAY MINISTER ASHWINI VAISHNAWECO FRIENDLY TEA CUPS IN TRAINSINDIAN RAILWAYS ORGANIC TEA CUPSINDIAN RAILWAYS MUD CUP TEA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.