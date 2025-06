ETV Bharat / bharat

2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାରୁ ଦେଶରେ ଜନଗଣନା; ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ ? - CENSUS AND CASTE SURVEY

Census process to start from March 1, 2027 ( ANI )

Updated : June 4, 2025 at 8:37 PM IST

Published : June 4, 2025 at 8:10 PM IST

By ETV Bharat Odisha Team

Census process to start from March 1, 2027, will include caste data ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା 15 ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । 1 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2027ରୁ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମୋଟ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶରେ ଜନଗଣନା ହେବ । ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଜନଗଣନା କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଜନଗଣନା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । 16 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ ଜନଗଣନା । ଶଷ ଥର ପାଇଁ 2011ରେ ହୋଇଥିଲା ସାରା ଦେଶରେ ଜନଗଣନା ।

Representational Image (IANS)

ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ-

2026 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଲଦାଖ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । 2027ରେ ବାକି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଜନଗଣନା କରାଯିବ । ଏହି ଜନଗଣନା ସହିତ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ମୋଦି ସରକାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାତି ଜନଗଣନା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ ।