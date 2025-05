ETV Bharat / bharat

ବିଶ୍ୱର 4ର୍ଥ ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦେଶ ହେଲା ଭାରତ, ପଛରେ ପଡିଲା ଜାପାନ - WORLDS 4TH LARGEST ECONOMY

NITI Aayog CEO BVR Subrahmanyam addresses the media in New Delhi on Saturday ( (Etv Bharat) )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 25, 2025 at 10:41 AM IST | Updated : May 25, 2025 at 10:48 AM IST 2 Min Read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ବର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦେଶ ହେଲା ଭାରତ । ଭାରତ ୪ର୍ଥ ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦେଶ । ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦେଶ ପାଲଟିଲା ଭାରତ । ଜାପାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପଞ୍ଚମରୁ ୪ର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଲା ଭାରତ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ନିତି ଆୟୋଗ ସିଇଓ । ଆମେରିକା, ଚୀନ ଓ ଜର୍ମାନୀ ପରେ ଭାରତ ୪ର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । IMFର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଏବେ ୪ର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦେଶ ଭାରତ- ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦେଶ ହେଲା ଭାରତ

ଜାପାନକୁ ଟପି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଲା ଭାରତ

ଆମେରିକା, ଚୀନ, ଜର୍ମାନୀ ପରେ ଭାରତ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି, ଜାପାନକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା: ନୀତି ଆୟୋଗ ନୀତି ଆୟୋଗ ସିଇଓ ବିଭିଆର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇଛି ଏବଂ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଭାରତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜାପାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇଛି । ଭାରତ ଅର୍ଥନୈତିକ ପଥରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି ।"

Last Updated : May 25, 2025 at 10:48 AM IST