B Sudershan Reddy INDIA VP Candidate: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ । ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଥିଲେ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ । ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ NDA, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ (INDIA bloc) ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
This Vice Presidential contest is an ideological battle.— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 19, 2025
All Opposition parties have nominated Shri B. Sudershan Reddy garu as their joint candidate for the position of the Vice President of India.
Shri B. Sudershan Reddy garu is one of India’s most distinguished and… pic.twitter.com/FD98YJhJMA
କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରିତିକ୍ରିୟା:
କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି, "ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସବୁ ଦଳ ଜଣେ ସହମତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ମୁଁ ଖୁସି ଯେ, ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟର ସବୁ ଦଳ ଗୋଟିଏ ନାମରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ।"
ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ:
ଜଷ୍ଟିସ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ଜାନୁଆରୀ 12, 2007ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । 8 ଜୁଲାଇ 2011ରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । 8 ଜୁଲାଇ 1946ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଷ୍ଟିସ ରେଡ୍ଡୀ 27 ଡିସେମ୍ବର 1971ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବାର କାଉନସିଲରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆଡଭୋକେଟ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ।
INDIA bloc picks B Sudershan Reddy as candidate for Vice Presidential elections; to face NDA's CP Radhakrishnan— ANI Digital (@ani_digital) August 19, 2025
Read @ANI Story | https://t.co/EGUadjOHXr#BSudershanReddy #INDIABloc #VPElections pic.twitter.com/U7tZ1BeZGd
ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ (Writ) ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ମାମଲାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛନ୍ତି । 1988-90 ମଧ୍ୟରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ 1990ରେ 6 ମାସ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ଓସମାନିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ଓ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । 1995 ମେ' 2 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ 2005 ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ଗୌହାଟୀ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । 2007 ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଜଷ୍ଟିସ ରେଡ୍ଡୀ ସୁୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ସେ 2011 ଜୁଲାଇ 7ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ପଦରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବେ, ସେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଲୱା ଜୁଡମ ମାମଲାର ବିଚାର କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ 2013 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗୋଆର ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ 7 ମାସ ପରେ ଏହି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।
NDA CANDIDATE:
ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଦଳର ତାମିଲନାଡୁ ୟୁନିଟର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଏବଂ ଆରଏସଏସର ଜଣେ ପ୍ରଭାବୀ ନେତା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ