ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରୋଧି ଇଣ୍ତିଆ ବ୍ଲକର ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡି ଆଜି ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ନାମାଙ୍କନ ସମୟରେ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ସହ ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଶରଦ ପାୱାର, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜ୍ଜୁନ ଖଡଗେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ ରେଡ୍ଡିଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ ।
ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ବିଚାରଧାରାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା
ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ବିଚାରଧାରାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ରେଡ୍ଡୀ ଦଳୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସହ ଦଳ ବାହାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅବଶ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯେହେତୁ ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନୁହେଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିବେ । ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶର ଯୁଦ୍ଧ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ।
#WATCH | INDIA alliance Vice-Presidential nominee, former Supreme Court Judge B Sudershan Reddy files his nomination in the presence of Congress president-Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge, Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi.… pic.twitter.com/CbvvmIhg9L— ANI (@ANI) August 21, 2025
ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜ୍ଜୁନ ଖଡଗେ ବୁଧବାର ଦିନ କହିଥିଲେ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ "ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା" ଫେରାଇ ଆଣିବା ଦିଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଟେ । ସମ୍ବିଧାନ ସଦନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଖଡଗେ କହିଥିଲେ, ‘ରାଜ୍ୟ ସଭାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । ଏହି ‘ଆଧିପତ୍ୟ"କୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡି ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।‘ ଏହି ସମାବେଶରେ ନିଜେ ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରିବାର ଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି- ଖଡଗେ
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରିବାର ଏକ ଧାରା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଗୃହରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିରୋଧି ଦଳ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦେଶକୁ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷତା, କରୁଣା ଏବଂ ସଶକ୍ତୀକରଣ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।‘
ସୂଚନାଥାଉ କି, ନିର୍ବଚନ କମିଶନଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ରେ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 21 ରହିଥିଲା । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 25 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ।
