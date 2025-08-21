ETV Bharat / bharat

ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ: ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଇଣ୍ତି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡି

ବିରୋଧି ଇଣ୍ତିଆ ବ୍ଲକର ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡି ଆଜି ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 21, 2025 at 2:24 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରୋଧି ଇଣ୍ତିଆ ବ୍ଲକର ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡି ଆଜି ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ନାମାଙ୍କନ ସମୟରେ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ସହ ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଶରଦ ପାୱାର, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜ୍ଜୁନ ଖଡଗେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ​​NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ ରେଡ୍ଡିଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ ।

ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ବିଚାରଧାରାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା

ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ବିଚାରଧାରାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ରେଡ୍ଡୀ ଦଳୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସହ ଦଳ ବାହାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅବଶ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯେହେତୁ ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନୁହେଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିବେ । ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶର ଯୁଦ୍ଧ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜ୍ଜୁନ ଖଡଗେ ବୁଧବାର ଦିନ କହିଥିଲେ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ "ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା" ଫେରାଇ ଆଣିବା ଦିଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଟେ । ସମ୍ବିଧାନ ସଦନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଖଡଗେ କହିଥିଲେ, ‘ରାଜ୍ୟ ସଭାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । ଏହି ‘ଆଧିପତ୍ୟ"କୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡି ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।‘ ଏହି ସମାବେଶରେ ନିଜେ ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରିବାର ଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି- ଖଡଗେ

ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରିବାର ଏକ ଧାରା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଗୃହରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିରୋଧି ଦଳ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦେଶକୁ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷତା, କରୁଣା ଏବଂ ସଶକ୍ତୀକରଣ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।‘

ସୂଚନାଥାଉ କି, ନିର୍ବଚନ କମିଶନଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ରେ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 21 ରହିଥିଲା । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 25 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ।

