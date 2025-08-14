ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର 26 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବାୟୁବୀରଙ୍କୁ ବାୟୁସେନା ମେଡାଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ହିଟ୍ କରିଥିବା ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ପାଇଲଟ, ଏସ୍-400 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ମାଟିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲେ ।
ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ 13 ଜଣ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଯୁଦ୍ଧସେବା ପଦକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏୟାର ଭାଇସ୍ ମାର୍ଶାଲ୍ ଯୋଶେଫ୍ ସୁରେଶ, ଏଭିଏମ୍ ପ୍ରଜୁଆଲ ସିଂ ଏବଂ ଏୟାର କମୋଡୋର୍ ଅଶୋକ ରାଜ ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
26 officers and airmen of the Indian Air Force awarded the Vayu Sena Medal (Gallantry), including fighter pilots who took part in missions to hit targets inside Pakistan and officers and men operating the S-400 and other air defence systems which foiled all attacks planned by… pic.twitter.com/HuRgdcVlHO— ANI (@ANI) August 14, 2025
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଚାରି ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବାୟୁସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ନରୱାନେଶ୍ୱର ତିୱାରୀ, ପଶ୍ଚିମ ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଏୟାର ଅପରେସନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଅବଧେଶ ଭାରତୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ମୁରିଦକେ ଏବଂ ବାହାବଲପୁରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ଲଢ଼ୁଆ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ନଅ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୀରଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ସାହସିକତା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମରିକ ପଦକ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅତି କମରେ ଛଅଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଖସାଇ ଦେଇଛି ।
13 Indian Air Force officers awarded the distinguished Yudh Sewa Medal for playing an important role in executing attacks and defence own air space. The officers include Air Vice Marshal Joseph Suares, AVM Prajual Singh and Air Commodore Ashok Raj Thakur.— ANI (@ANI) August 14, 2025
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଅସାଧାରଣ ସାହସିକତା ପାଇଁ ୧୬ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (BSF) କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହସିକତା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ଡ୍ରୋନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆହତ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଗୁଳିଚାଳନା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଳାବାରୁଦ ଯୋଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ।
Two senior Indian Army officers awarded the Sarvottam Yudha Seva Medal on Independence Day. The list of gallantry awardees includes 4 Kirti Chakras, 4 Vir Chakras, 8 Shaurya Chakras: Indian Army officials pic.twitter.com/GXvaYNhHDE— ANI (@ANI) August 14, 2025
ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଖାରଖୋଲା ସୀମା ପୋଷ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ସେବା ପଦକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବୀରତା ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ 4 ଜଣ କୀର୍ତ୍ତି ଚକ୍ର, 4 ଜଣ ବୀର ଚକ୍ର ଏବଂ 8 ଜଣ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।