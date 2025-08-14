ETV Bharat / bharat

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ସାହସିକତା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ, 26 ବାୟୁବୀରଙ୍କୁ ବାୟୁସେନା ମେଡାଲ - INDIAN AIR FORCE

ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ୨୬ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବାୟୁସୈନିକଙ୍କୁ ବାୟୁସେନା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

26 officers airmen of indian air force awarded gallantry medal
26 officers airmen of indian air force awarded gallantry medal (File Pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2025 at 10:31 PM IST

2 Min Read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର 26 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବାୟୁବୀରଙ୍କୁ ବାୟୁସେନା ମେଡାଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ହିଟ୍ କରିଥିବା ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ପାଇଲଟ, ଏସ୍-400 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ମାଟିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲେ ।

ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ 13 ଜଣ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଯୁଦ୍ଧସେବା ପଦକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏୟାର ଭାଇସ୍ ମାର୍ଶାଲ୍ ଯୋଶେଫ୍ ସୁରେଶ, ଏଭିଏମ୍‌ ପ୍ରଜୁଆଲ ସିଂ ଏବଂ ଏୟାର କମୋଡୋର୍ ଅଶୋକ ରାଜ ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

13 ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧସେବା ମେଡାଲ୍‌-

  • 13 ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ପାଇବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧସେବା ମେଡାଲ୍‌
  • ଏୟାର ଭାଇସ୍‌ ମାର୍ଶଲ ଯୋଶେଫ୍‌ ସୁରେଶ, ଏଭିଏମ୍‌ ପ୍ରଜୁଆଲ ସିଂ ପାଇବେ
  • ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ଅଶୋକ ରାଜ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଯୁଦ୍ଧସେବା ମେଡାଲ୍‌

ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ସମ୍ମାନିତ-

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଚାରି ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବାୟୁସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ନରୱାନେଶ୍ୱର ତିୱାରୀ, ପଶ୍ଚିମ ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଏୟାର ଅପରେସନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଅବଧେଶ ଭାରତୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ମୁରିଦକେ ଏବଂ ବାହାବଲପୁରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ଲଢ଼ୁଆ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ନଅ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୀରଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ସାହସିକତା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମରିକ ପଦକ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅତି କମରେ ଛଅଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଖସାଇ ଦେଇଛି ।

9 ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୀରଚକ୍ର-

  • 9 ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ପାଇବେ ବୀରଚକ୍ର ସମ୍ମାନ
  • 4 ଗ୍ରୁପ୍‌ କ୍ୟାପଟେନ୍‌, ଜଣେ ଓ୍ବିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ବୀରଚକ୍ର
  • 3 ସ୍କ୍ବାର୍ଡନ ଲିଡର ଓ ଜଣେ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୀରଚକ୍ର
  • 26 ଜଣ ଯବାନ ପାଇବେ ବାୟୁସେନା ମେଡାଲ
  • ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ୯ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୀରଚକ୍ର ସମ୍ମାନ
  • ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମରିକ ସମ୍ମାନ ବୀରଚକ୍ର ପାଇବେ
  • ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ସାହସିକତା ପାଇଁ ପାଇବେ ସମ୍ମାନ
  • ମୁରିଦ୍‌କେ ଓ ବାହାୱଲପୁର ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା ଧ୍ବଂସ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ

16 ଜଣ ବିଏସଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ସାହସିକତା ପଦକ-

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଅସାଧାରଣ ସାହସିକତା ପାଇଁ ୧୬ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (BSF) କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହସିକତା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ଡ୍ରୋନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆହତ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଗୁଳିଚାଳନା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଳାବାରୁଦ ଯୋଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ।

ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଖାରଖୋଲା ସୀମା ପୋଷ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ସେବା ପଦକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବୀରତା ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ 4 ଜଣ କୀର୍ତ୍ତି ଚକ୍ର, 4 ଜଣ ବୀର ଚକ୍ର ଏବଂ 8 ଜଣ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର 26 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବାୟୁବୀରଙ୍କୁ ବାୟୁସେନା ମେଡାଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ହିଟ୍ କରିଥିବା ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ପାଇଲଟ, ଏସ୍-400 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ମାଟିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲେ ।

ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ 13 ଜଣ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଯୁଦ୍ଧସେବା ପଦକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏୟାର ଭାଇସ୍ ମାର୍ଶାଲ୍ ଯୋଶେଫ୍ ସୁରେଶ, ଏଭିଏମ୍‌ ପ୍ରଜୁଆଲ ସିଂ ଏବଂ ଏୟାର କମୋଡୋର୍ ଅଶୋକ ରାଜ ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

13 ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧସେବା ମେଡାଲ୍‌-

  • 13 ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ପାଇବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧସେବା ମେଡାଲ୍‌
  • ଏୟାର ଭାଇସ୍‌ ମାର୍ଶଲ ଯୋଶେଫ୍‌ ସୁରେଶ, ଏଭିଏମ୍‌ ପ୍ରଜୁଆଲ ସିଂ ପାଇବେ
  • ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ଅଶୋକ ରାଜ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଯୁଦ୍ଧସେବା ମେଡାଲ୍‌

ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ସମ୍ମାନିତ-

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଚାରି ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବାୟୁସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ନରୱାନେଶ୍ୱର ତିୱାରୀ, ପଶ୍ଚିମ ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଏୟାର ଅପରେସନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଅବଧେଶ ଭାରତୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ମୁରିଦକେ ଏବଂ ବାହାବଲପୁରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ଲଢ଼ୁଆ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ନଅ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୀରଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ସାହସିକତା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମରିକ ପଦକ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅତି କମରେ ଛଅଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଖସାଇ ଦେଇଛି ।

9 ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୀରଚକ୍ର-

  • 9 ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ପାଇବେ ବୀରଚକ୍ର ସମ୍ମାନ
  • 4 ଗ୍ରୁପ୍‌ କ୍ୟାପଟେନ୍‌, ଜଣେ ଓ୍ବିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ବୀରଚକ୍ର
  • 3 ସ୍କ୍ବାର୍ଡନ ଲିଡର ଓ ଜଣେ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୀରଚକ୍ର
  • 26 ଜଣ ଯବାନ ପାଇବେ ବାୟୁସେନା ମେଡାଲ
  • ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ୯ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୀରଚକ୍ର ସମ୍ମାନ
  • ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମରିକ ସମ୍ମାନ ବୀରଚକ୍ର ପାଇବେ
  • ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ସାହସିକତା ପାଇଁ ପାଇବେ ସମ୍ମାନ
  • ମୁରିଦ୍‌କେ ଓ ବାହାୱଲପୁର ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା ଧ୍ବଂସ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ

16 ଜଣ ବିଏସଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ସାହସିକତା ପଦକ-

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଅସାଧାରଣ ସାହସିକତା ପାଇଁ ୧୬ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (BSF) କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହସିକତା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ଡ୍ରୋନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆହତ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଗୁଳିଚାଳନା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଳାବାରୁଦ ଯୋଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ।

ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଖାରଖୋଲା ସୀମା ପୋଷ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ସେବା ପଦକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବୀରତା ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ 4 ଜଣ କୀର୍ତ୍ତି ଚକ୍ର, 4 ଜଣ ବୀର ଚକ୍ର ଏବଂ 8 ଜଣ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

For All Latest Updates

TAGGED:

GALLANTRY MEDAL AWARDGALLANTRY MEDAL TO IAFVAYU SENA MEDAL GALLANTRY MEDALINDEPENDENCE DAY 2025INDIAN AIR FORCE

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.