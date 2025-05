ETV Bharat / bharat

ୱେଭ୍ସ ସମିଟ୍ 2025ରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ଷ୍ଟଲ୍ ଥିଲା ଭିନ୍ନ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚେରୁକୁରି କିରଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ - WAVES 2025

The stall of Ramoji Film City at WAVES 2025 in Mumbai ( ETV BHARAT )