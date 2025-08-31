ETV Bharat / bharat

SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦବଦବା; ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ - SHANGHAI COOPERATION ORGANISATION

ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ବେଲାରୁଷ, ଚୀନ୍, ଇରାନ, କାଜାଖସ୍ତାନ, କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ରୁଷ, ତାଜିକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

PM Modi attended the SCO summit
PM Modi attended the SCO summit
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 31, 2025 at 10:41 PM IST

2 Min Read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ଦିନ ଚୀନର ତିଆନଜିନରେ SCO ବୈଠକ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। 40 ମିନିଟର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ସମାଧାନରେ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯାହା କୋଭିଡ ସମ୍ପର୍କିତ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା।

ସେହି ସମୟରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଥରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଏକ ରଣନୈତିକ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସିଆ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ଆମର ଐତିହାସିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।"

ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୨୦୨୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ବ୍ରିକ୍ସ ସଭାପତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଚୀନ୍ ର ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ

ପୂର୍ବରୁ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO)ର ରାଷ୍ଟ୍ର/ସରକାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସରକାରୀ ସ୍ୱାଗତରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଚୀନର ତିଆନଜିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି

ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO)ର ସରକାରୀ ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଓଲିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଇଜୁ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁସ୍ତାଫା ମାଡବୋଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ।

ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବେଲାରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଲୁକାସେଙ୍କୋଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ତାଜିକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମୋମାଲି ରହମୋନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କାଜାଖସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାସିମ-ଜୋମାର୍ଟ ତୋକାୟେଭଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ମିଆଁମାରର ବରିଷ୍ଠ ଜେନେରାଲ ମିନ୍ ଅଙ୍ଗ ହ୍ଲାଇଙ୍ଗ ତିଆନଜିନରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମିଆଁମାର ଭାରତର ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଓ ନେବରହୁଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆମେ ଉଭୟ ସହମତ ହୋଇଥିଲୁ ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ, ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଶକ୍ତି, ଦୁର୍ଲଭ ଖନନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ତିଆନଜିନରେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ଅନୁଷ୍ଠିତ

ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପେଙ୍ଗ୍ ଲିୟୁଆନଙ୍କ ସହିତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନ୍ଦର ସହର ତିଆନଜିନରେ ଏକ ରାତ୍ରୀଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଠୋରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିଆନଜିନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ।

ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆସିଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ସେସନ୍

ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ନେତା ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଧାଡିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ବେଲାରୁଷ, ଚୀନ୍, ଇରାନ, କାଜାଖସ୍ତାନ, କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ରୁଷ, ତାଜିକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଡାଇଲଗ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତ 2017ରୁ SCOର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ 2005ରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରହିଆସୁଛି।

