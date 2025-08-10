ଚେନ୍ନାଇ: ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେଲ (IARC ) 'ଅଗ୍ନିଶୋଧ' ଉଦଘାଟନ ଅବସରରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ନ ଥିଲା, ଯେମିତି ଆମେ ଚେସ୍ ଖେଳିଥିଲୁ।' ସେ କହିଥିଲେ, ଶତ୍ରୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଣନୀତି କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା । ଏହାକୁ ଗ୍ରେଜୋନ୍ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରେଜୋନ୍ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଥିଲେ ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବରଂ ତା'ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ଥିଲା ।
ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେଲ (IARC ) 'ଅଗ୍ନିଶୋଧ' ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାକୁ ଉଦଘାଟାନ କରି ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀ ଛାତ୍ର ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଉଦବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ, 'ଏହି ଚେସ ଖେଳରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟି ଚଳାଉଥିଲୁ । ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟି ଚଳାଉଥିଲେ । କେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେଉଥିଲୁ ଏବଂ କେଉଁଠି ଆମର ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ।'
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, 'ବହୁତ ହୋଇଗଲା'
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ବିଷୟରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, '୨୩ ତାରିଖରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲୁ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଥିଲ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରା'ଜନାଥ ସିଂହ କହିଥିଲେ 'ବହୁତ ହୋଇଗଲା' । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ନେଇ ତିନି ସେନା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯେ, କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ । ସେନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । କୁହାଯାଇଥିଲା 'ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ।' ଏ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ରାଜନୈତିକ ଦିଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ଏପ୍ରିଲ ୨୨ରେ ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ସାରା ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ତାରିଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଥିଲେ, 'ବହୁତ ହୋଇଗଲା' ।'
ସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଥିଲେ, 'ଏହିପରି ଆମର ତିନି ସେନା ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ରହି ନିଜ ନିଜ ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ନଅଟି ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସାତଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଥିଲୁ। ୭ଟି ଯାକ ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା ଧ୍ୱଂସ କରି ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ବହୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲ ।'
ସ୍ଥଳ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଥିଲେ, 'ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗଠିିତ ଏକ ଛୋଟ ନାମ । ହେଲେ ଏହି ଛୋଟ ନାମ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଯେପରି ସଂଯୋଗ କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ଶବ୍ଦ ହିଁ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ କହୁଥିଲା ତୁମେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲ? '
IIT ମାଡ୍ରାସରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଗବେଷଣା ସେଲ (IARC) 'ଅଗ୍ନିଶୋଧ' ଉଦଘାଟିତ
ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେଲ (IARC ) ଅଗ୍ନିଶୋଧ ଉଦଘାଟନ କରି ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଡିଟିଭ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକଚରିଂ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ବେତାର ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ମାନବହୀନ ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଅନ୍ୟଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏକ ଟେକ୍ନୋଲଜି ସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା । AMTDC ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକଙ୍କ ସହଭାଗୀତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ IIT ମାଡ୍ରାସ ଗବେଷଣା ପାର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ।]
IIT ମାଡ୍ରାସର ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର - ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଲଢ଼େଇରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ' ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେ ଏହାକୁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ, ଗୁଇନ୍ଦା-ଆଧାରିତ ଅପରେସନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସଠିକ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଭୂମିକାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ଶିକ୍ଷାଗତ ଉତ୍କର୍ଷତା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ IIT ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
