ହରିୟାଣା ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା: ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଠାଗଲା; ଆଜି ପରିବାରକୁ ଭେଟିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି

ଏଫଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଛଅ ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା।

Haryana DGP Shatrujeet Kapur
Haryana DGP Shatrujeet Kapur (X@DGPHaryana)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 14, 2025 at 10:21 AM IST

ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ୱାଇ ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ, ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ମୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ, ହରିୟାଣା ସରକାର ଡିଜିପି ଶତ୍ରୁଜିତ କପୁରଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରୋହତକର ତତ୍କାଳୀନ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିଜାର୍ଣିଆଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।

"ହଁ, ସରକାର ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଠାଇଛନ୍ତି," ବୋଲି ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଡିଆ ପରାମର୍ଶଦାତା ରାଜୀବ ଜେଟଲି କହିଛନ୍ତି।

ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର ୧୪) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବେ। କାରଣ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ହେବାଲେ ଲାଗିିଛି। ସୋମବାର ୱାଇ ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଶବଦାହ ପାଇଁ ରାଜି ନହେବା ନେଇ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ- ଯଦିଓ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ସାତ ଦିନ ବିତି ସାରିଛି।

କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛାଡିଯାଇଥିବା ଏକ ଆଠ ପୃଷ୍ଠାର "ଫାଇନାଲ ନୋଟ୍"ରେ, ସେ କପୁର ଏବଂ ବିଜାର୍ଣିଆଙ୍କ ସମେତ ଆଠ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ "ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବ, ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା, ସାର୍ବଜନୀନ ଅପମାନ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର" ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଅମନୀତ ପି କୁମାର, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କପୁର ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିଜାର୍ନିଆଙ୍କ ନାମ ଏଫଆଇଆରରେ ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଏବଂ ଶବଦାହ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। 2001 ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ 52 ବର୍ଷୀୟ ୱାଇ ପୁରନ କୁମାର ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଛଅ ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଗଠନ କରିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଠାୱଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂହ ସାଇନି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।

ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଲ୍ଲୁ ଭାଟି ବିକ୍ରମାର୍କ, ରୋହତକର କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଦୀପେନ୍ଦର ସିଂହ ହୁଡା, ଆଇଏନଏଲଡି ମୁଖ୍ୟ ଅଭୟ ସିଂହ ଚୌତାଲା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆପ ନେତା ହରପାଲ ସିଂହ ଚିମା ସୋମବାର ଦିନ କୁମାରଙ୍କ ସେକ୍ଟର 24 ବାସଭବନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିଲେ।

ପୂର୍ବରୁ, ହରିୟାଣା ସରକାର ତତ୍କାଳୀନ ରୋହତକ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିଜାର୍ନିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଉଭୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। ସାତ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ପୁରନ କୁମାର ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଠ ପୃଷ୍ଠାର ସୁଇସାଇଡ ନୋଟରେ ସେ ଡିଜିପି ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ 15 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଯାତନାର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଗସ୍ତ:

ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଅମାନିତ ପି. କୁମାରଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏହା ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ମଧ୍ୟ ଅପରାହ୍ନ 1.30ରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ, ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଏକ 31 ଜଣିଆ କମିଟି 48 ଘଣ୍ଟାର ଅଲଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନ ଗଲେ କମିଟି ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଇପିଏସ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା: 13 ଆଇପିଏସ, 2 ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା

