ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅପରେସନ ପୁନା ମାର୍ଗମ ସଫଳ: ବିଜାପୁରରେ ଏକକାଳୀନ ୧୦୩ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ

ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହୋଇଛି। ଏକକାଳୀନ ୧୦୩ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

ETV Bharat Odisha Team

October 2, 2025

ବିଜାପୁର: ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ବିଜାପୁରରେ, ବିଜୟାଦଶମୀ ଦିନ ନକ୍ସଲବାଦ ସ୍ବରୁପ ରାବଣ ଉପରେ ପୋଲିସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି, ଅପରେଶନ ପୁନା ମାର୍ଗମ (ପୁନଃଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନର୍ଜୀବନ) ଅଭିଯାନ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ, ମୋଟ୍ 103 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1 କୋଟି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିବା ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।

ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା:

ବିଜାପୁର ଏସପି ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 103 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ପଦବୀରେ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୋଟ 49 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟ 1 କୋଟି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ଜାନୁଆରୀ 1, 2025 ପରଠାରୁ ମାଓ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 421 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଛି। 410 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୋଟ 137 ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜାନୁଆରୀ 1, 2024 ପରଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମାଓ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 924 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 599 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଟ 195 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଡିଆଇଜି କମଲୋଚନ କଶ୍ୟପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ଶିବିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମେତ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ପରିବହନ ସୁବିଧା, ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ସକାରାତ୍ମକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସିଂ ଅଧୀନରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଜନହିତକର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନକ୍ସଲମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

ବସ୍ତରରେ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ବସ୍ତରରେ ନଅ ଜଣ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶୀର୍ଷ କମାଣ୍ଡର ସୁଜାତା ସମ୍ପ୍ରତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ନଅ ଜଣ ଶୀର୍ଷ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ରେ ବସ୍ତରର ନକ୍ସଲ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଦାନ୍ତେୱାଡାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧବାର ଦିନ, ଧନତେୱାଡାରେ ଏକକାଳୀନ 7 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୋନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନର ପ୍ରଭାବରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ।

ପୁନା ମାର୍ଗେମ ଅଭିଯାନ କ’ଣ?

ପୁନା ମାର୍ଗେମ ଅଭିଯାନର ଅର୍ଥ "ପୁନଃଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ"। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ, ବସ୍ତର ରେଞ୍ଜ୍ ର ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ, ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଆଜି ମୋଟ 71 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

ଲୋନ୍ ଭାରାତୁ ଅଭିଯାନ କ’ଣ?

ଲୋନ୍ ଭାରାତୁ ଅଭିଯାନ ଏକ ଗୋଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ "ଘରକୁ ଫେରିବା"। ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ପୋଲିସ ଏହାକୁ 2018ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନ ଏକ ଜନସଚେତନତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ଅଭିଯାନ, ଯାହା ମାଓବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ କ୍ୟାଡରମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହି ଅଭିଯାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,000ରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଦେଖିସାରିଛି। ପୁନା ମାର୍ଗେମ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।

